Они на страже нашего здоровья

В зале Гатчинского дома культуры 17 июня собрались представители самой благородной профессии – врачи, фельдшеры, медсестры и медбратья, санитары. Медиков поздравляли первые лица округа, руководители, депутаты, почетные гости.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков выразил уверенность, что День медицинского работника – лучший праздник:

- Сегодня медицинский работник на передовой в реализации задач, которые перед нами ставит наша великая страна. А самое главное, мы дарим людям надежду, заботу, и я искренне желаю вам крепкого здоровья, ведь от нас зависит очень многое. Всем медикам – семейного счастья, уюта и спокойствия в сердце. А Гатчинской клинической межрайонной больнице я желаю процветания, успехов. Мы всё сделаем, чтобы столичная больница была лучшей в Ленинградской области. Она этого достойна.

Александр Жарков вручил гатчинским медикам высокие награды. Главная медицинская сестра Гатчинской КМБ Наталия Земко награждена знаком отличия «За заслуги перед здравоохранением Ленинградской области». Почетной грамотой комитета по здравоохранению Ленобласти отмечена врач-гериатр Вырицкой районной больницы Елена Мяленка. Благодарность областного комздрава объявлена: заведующему кардиологическим отделением Олегу Голощапову, старшей медсестре отделения ультразвуковой диагностики Татьяне Анисимовой, медсестре детской стоматологической поликлиники Наталье Павловой, палатной медсестре гинекологического отделения Наталье Удодовой.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Яхнюк поздравил гатчинских медработников с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма старшей медицинской сестре педиатрического отделения поликлиники «Аэродром» Анастасии Герасимовой, медсестре кардиологического отделения стационара Марии Вайник, старшей медсестре Коммунаровской поликлиники Марии Мошковой, операционной сестре Людмиле Уткиной, заведующему эндоскопическим отделением Махачу Магомедову, заведующему первичным сосудистым центром Артему Мячину, заведующей терапевтическим отделением Алине Зябченко, участковому врачу-терапевту Коммунаровской поликлиники Алле Уланкиной.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Коняев выступил с поздравительным словом и вручил медикам награды областного парламента. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, большой вклад в развитие сестринского дела почетным дипломом Заксобрания региона награждена медицинская сестра отделения врачей общей практики № 5 Елена Кадулина.

Благодарность областного парламента объявлена старшей медицинской сестре-анестезисту Оксане Отевой, заведующей отделением врачей общей практики № 5 Ольге Руотси, врачу-офтальмологу Гатчинской поликлиники Дарье Гавриленко, врачу-хирургу Сиверской поликлиники Надежде Козырь. Благодарственными письмами депутатов Законодательного собрания Ленобласти награждены: младшая медицинская сестра Вырицкой больницы Лидия Готфрид, врач приемного отделения Динара Джамбарова, заведующая Ламповским ФАПом Татьяна Дроздова, врач-фтизиатр Гатчинской поликлиники Татьяна Журавлева, медицинская сестра Гатчинской поликлиники Зульфия Князева, медицинская сестра Сиверской районной больницы Елена Кожухова, буфетчица Сиверской районной больницы Марина Савельева, заведующий отделением травматологии и ортопедии Вырицкой больницы Александр Сергеев, врач-педиатр детской поликлиники Ева Смирнова.

С приветственным словом на празднике выступили глава Гатчинского округа Виталий Филоненко и заместитель главы Гатчинской администрации Павел Иванов.

- Ваша работа – это служение, – сказал Павел Викторович. – Служение жителям, служение нашим семьям, нашим детям, гостям, которые приезжают на гатчинскую землю. Огромная благодарность вам и с наступающим праздником! Счастья, здоровья, добра!

Почетной грамотой главы администрации Гатчинского округа награждены: врач функциональной диагностики Светлана Пудловская, рентгенолаборант Елена Прохорова, фельдшер Сиверской поликлиники Борис Журомский.

Благодарность главы Гатчинского округа получили: заведующая отделением врачей общей практики № 4 Юлия Котлик, врач акушер-гинеколог женской консультации Людмила Лузинова, медицинская сестра детского сада № 24 Наталья Келейникова, операционная сестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Ирина Артемова, врач-кардиолог Елена Демина, врач акушер-гинеколог гинекологического отделения Елена Зарецкая, заведующий терапевтическим отделением Вырицкой больницы Анастасия Олейникова, рентгенолаборант Надежда Семенова, врач-стоматолог Татьяна Трещикова, врач стоматолог-ортопед Рамиз Халил Оглы Халилов, медицинские сестры консультативно-диагностического отделения Гатчинской поликлиники Марина Бабошко и Татьяна Дегтяренко, врач-хирург хирургического отделения № 2 Павел Горохов, фельдшер отделения неотложной помощи Гатчинской поликлиники Александр Сумаков, медицинская сестра кардиологического отделения Ольга Тимарова.

Благодарностью главы администрации Гатчинского округа отмечены: медицинская сестра Вырицкой районной больницы Фируза Ахророва, врач-хирург Вырицкой районной больницы Маккамбай Басказыев, медицинская сестра офтальмологического отделения стационара Зинаида Дайнеко, старшая медицинская сестра-анестезист отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Наталья Егорова, специалист по кадрам Анна Еремина, фельдшер отделения неотложной помощи Гатчинской поликлиники Анастасия Крапивкина, медицинская сестра детского сада № 52 Елена Приймак, операционная сестра отделения рентгенохирургических методов диагностики и лечения Людмила Суворова, врач акушер-гинеколог женской консультации Евгения Федечкина.

С приближающимся Днем медработника коллег поздравил исполняющий обязанности главного врача Гатчинской КМБ Юрий Шишкин. Он искренне поблагодарил коллектив за качественную медицинскую помощь людям и вручил сотрудникам награды за высокий профессионализм, образцовое выполнение своих должностных обязанностей и значительный вклад в охрану здоровья населения Гатчинского округа.

Также в этот день медики получили поздравления и награды от руководителя Ленинградского филиала фонда «Защитники Отечества» Ольги Историк, председателя межрегиональной Санкт-Петербурга и Ленинградской области организации профсоюза работников здравоохранения РФ Иосифа Элиовича. За большой вклад в развитие профсоюзного движения почетной грамотой профсоюзной организации награждена старшая медицинская сестра терапевтического отделения стационара Ирина Колыбина. Благодарностью профсоюза поощрены: председатель профбюро Вырицкой больницы Ирина Смитрович и старшая медсестра стационара, председатель первичной профсоюзной организации Гатчинской КМБ Дарья Костикова. В свою очередь, Дарья Викторовна поздравила коллег с профессиональным праздником и вручила ценные подарки за активное участие в жизни профсоюза коллективам инфекционного, противотуберкулезного, педиатрического отделения стационара и отделения травматологии и ортопедии Вырицкой районной больницы.

День медицинского работника ежегодно отмечается в России в третье воскресенье июня. В этом году праздник выпадает на 21 число. Традиция отмечать этот день сохраняется уже более 40 лет, объединяя всех, кто связан со сферой здравоохранения: врачей, медсестер и медбратьев, фельдшеров, санитаров, сотрудников скорой помощи и лабораторий. Торжество объединяет как ветеранов отрасли, так и молодых специалистов, студентов и преподавателей медицинских вузов и колледжей, подчёркивая, что вклад каждого – от хирурга до санитара – неотъемлемая часть общего дела сохранения здоровья нации.