Гатчинцев приглашают обсудить

Проект «Аэропарк» разработан при участии горожан и предполагает создание нового общественного пространства в микрорайоне Аэродром вдоль улицы Балтийской. Первая очередь включает создание спортивно-скейтерской зоны.

В субботу, 22 декабря, в 14:00 в Фонде поддержки малого и среднего предпринимательства (пр. 25 Октября, 28А, Гатчина) состоится первая встреча по обсуждению будущей скейт-площадки в рамках проекта.

На мероприятии участники через методику соучаствующего проектирования получат возможность донести свои пожелания по проекту, а затем на основе всех собранных идей и предложений, будет создан эскиз будущей площадки.

Регистрация на мероприятие: https://forms.gle/H9Ey2Mae45QgsV1e9

Сразу после этой встречи, в 15.30, начнется обсуждение новой городской велосипедной инфраструктуры, участие в которой также могут принять все желающие. Регистрация на мероприятие: https://forms.gle/d8B6dz7BL6HyTXd19