Гатчинцев приглашают обсудить

Проект «Аэропарк» разработан при участии
горожан и предполагает создание нового общественного пространства в микрорайоне
Аэродром вдоль улицы Балтийской. Первая очередь включает создание
спортивно-скейтерской зоны.
В
субботу, 22 декабря, в 14:00 в Фонде поддержки малого и среднего
предпринимательства (пр. 25 Октября, 28А, Гатчина) состоится первая встреча по
обсуждению будущей скейт-площадки в рамках проекта.
На
мероприятии участники через методику соучаствующего проектирования получат
возможность донести свои пожелания по проекту, а затем на основе всех собранных
идей и предложений, будет создан эскиз будущей площадки.
Регистрация
на мероприятие: https://forms.gle/H9Ey2Mae45QgsV1e9
Сразу
после этой встречи, в 15.30, начнется обсуждение новой городской велосипедной
инфраструктуры, участие в которой также могут принять все желающие. Регистрация
на мероприятие: https://forms.gle/d8B6dz7BL6HyTXd19