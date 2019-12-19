Ленинградская область готова к построению единой с Санкт-Петербургом системы обращения с отходами

«Мы заинтересованы, чтобы участники рынка обращения с отходами из соседнего субъекта как можно быстрее приняли положения мусорной реформы. Опыт внедрения новой системы в Ленинградской области показал, что это реальный и эффективный механизм контроля потоков коммунальных отходов. Мусоровозы всех компаний перевозчиков, которые заключили договор с региональным оператором, оборудованы датчиками ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени контролировать работу перевозчиков, видеть, как собирается мусор и куда везется, а весовой контроль на полигонах дает возможность строго учитывать объем поступающих отходов», – заявил Александр Дрозденко.
Губернатор Ленинградской
области сообщил, что предложения по созданию единой системы контроля за
оборотом отходов направлены в администрацию Санкт-Петербурга. Они касаются
заключения договоров городских перевозчиков с областным региональным
оператором, работающим с областными полигонами. «Санкт-Петербург и
Ленинградская область, с точки зрения миграции населения и образования мусорных
потоков, – единое пространство. В мегаполисе строительство полигонов
невозможно, поэтому отходы вынужденно принимает наш регион. Мы считаем, что наш
регоператор имеет полное право получить доступ к точным данным по объемам
мусора, образованного в Санкт-Петербурге с тем, чтобы обеспечить адекватное
развитие инфраструктуры для приема и обработки отходов мегаполиса», – считает
Александр Дрозденко.
Жители региона,
действительно, нуждаются в дополнительном разъяснении положений реформы, для
этого в частном секторе приостановлены до февраля 2020 года начисления за
обращение с отходами. За это время региональному оператору предстоит завершить
договорную кампанию, составить полный реестр контейнерных площадок, а
муниципалитетам – дооборудовать недостающие площадки.
Александр Дрозденко также
подчеркнул, что для улучшения общественного контроля за процессом перехода
Ленинградской области на новую систему обращения с отходами в регионе будет
создан общественный совет, в состав которого войдут эко-активисты,
представители общественных организаций от районов области. Кроме того, в
регионе появятся районные инспекторы уполномоченных надзорных органов, которые
будут ответственны за контроль ситуации на территории каждого муниципального
образования и будут следить за исполнением договорных обязательства между
региональным оператором, перевозчиками и населением.