Ленинградская область готова к построению единой с Санкт-Петербургом системы обращения с отходами

«Мы заинтересованы, чтобы участники рынка обращения с отходами из соседнего субъекта как можно быстрее приняли положения мусорной реформы. Опыт внедрения новой системы в Ленинградской области показал, что это реальный и эффективный механизм контроля потоков коммунальных отходов. Мусоровозы всех компаний перевозчиков, которые заключили договор с региональным оператором, оборудованы датчиками ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального времени контролировать работу перевозчиков, видеть, как собирается мусор и куда везется, а весовой контроль на полигонах дает возможность строго учитывать объем поступающих отходов», – заявил Александр Дрозденко.

Губернатор Ленинградской области сообщил, что предложения по созданию единой системы контроля за оборотом отходов направлены в администрацию Санкт-Петербурга. Они касаются заключения договоров городских перевозчиков с областным региональным оператором, работающим с областными полигонами. «Санкт-Петербург и Ленинградская область, с точки зрения миграции населения и образования мусорных потоков, – единое пространство. В мегаполисе строительство полигонов невозможно, поэтому отходы вынужденно принимает наш регион. Мы считаем, что наш регоператор имеет полное право получить доступ к точным данным по объемам мусора, образованного в Санкт-Петербурге с тем, чтобы обеспечить адекватное развитие инфраструктуры для приема и обработки отходов мегаполиса», – считает Александр Дрозденко.

Жители региона, действительно, нуждаются в дополнительном разъяснении положений реформы, для этого в частном секторе приостановлены до февраля 2020 года начисления за обращение с отходами. За это время региональному оператору предстоит завершить договорную кампанию, составить полный реестр контейнерных площадок, а муниципалитетам – дооборудовать недостающие площадки.

Александр Дрозденко также подчеркнул, что для улучшения общественного контроля за процессом перехода Ленинградской области на новую систему обращения с отходами в регионе будет создан общественный совет, в состав которого войдут эко-активисты, представители общественных организаций от районов области. Кроме того, в регионе появятся районные инспекторы уполномоченных надзорных органов, которые будут ответственны за контроль ситуации на территории каждого муниципального образования и будут следить за исполнением договорных обязательства между региональным оператором, перевозчиками и населением.