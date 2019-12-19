Полис ОМС теперь можно оформить в центрах «Мои документы»

С 25 декабря оформить и заменить полис обязательного медицинского страхования можно в МФЦ.
Полис
ОМС - вид государственного обязательного социального страхования граждан,
предоставляющий право на получение бесплатной медицинской и лекарственной
помощи в медицинских организациях на территории России. С его помощью можно
получить первичную и специализированную медико-санитарную помощь по
профилактике, диагностике и лечению заболеваний, скорую медицинскую помощь при
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих
срочного медицинского вмешательства.
В
центрах «Мои Документы» Ленинградской области граждане самостоятельно смогут
выбрать страховую организацию, подать заявление на оформление или замену
полиса. Договоры заключены с тремя организациями: «СМК РЕСО-Мед», «Капитал МС»
и «СОГАЗ-Мед»? сообщает пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ».
Для
получения услуги потребуется паспорт, заявление, СНИЛС, регистрация, старый
полис ОМС. В случае оформления документа для новорожденного, понадобится
свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей.
В
день обращения заявитель получает временный полис, готовый документ выдается
через 45 рабочих дней.
«Услуга
по оформлению полиса ОМС является долгожданной и востребованной. Особенно на
сегодняшний день, когда мы запускаем по всей Ленинградской области регистрацию
рождения ребенка через МФЦ в день обращения. Граждане смогут получать в «едином
окне» сразу комплекс услуг: зарегистрировать новорожденного, оформить полис,
получить социальные услуги и подать на выплаты», - комментирует директор ГБУ ЛО
«МФЦ» Сергей Есипов.
Напомним,
сегодня в многофункциональных центрах предоставляется свыше 560
государственных, муниципальных и дополнительных услуг: можно оформить
внутренний и заграничный паспорта, ИНН, водительское удостоверение и другие
документы, зарегистрировать недвижимость и получить меры социальной поддержки.
Больше информации можно получить на сайте www.mfc47.ru или узнать по телефону единой справочной
службы МФЦ 8-800-500-00-47.
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