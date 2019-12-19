Полис ОМС теперь можно оформить в центрах «Мои документы»

Полис ОМС - вид государственного обязательного социального страхования граждан, предоставляющий право на получение бесплатной медицинской и лекарственной помощи в медицинских организациях на территории России. С его помощью можно получить первичную и специализированную медико-санитарную помощь по профилактике, диагностике и лечению заболеваний, скорую медицинскую помощь при несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

В центрах «Мои Документы» Ленинградской области граждане самостоятельно смогут выбрать страховую организацию, подать заявление на оформление или замену полиса. Договоры заключены с тремя организациями: «СМК РЕСО-Мед», «Капитал МС» и «СОГАЗ-Мед»? сообщает пресс-служба ГБУ ЛО «МФЦ».

Для получения услуги потребуется паспорт, заявление, СНИЛС, регистрация, старый полис ОМС. В случае оформления документа для новорожденного, понадобится свидетельство о рождении ребенка и паспорт одного из родителей.

В день обращения заявитель получает временный полис, готовый документ выдается через 45 рабочих дней.

«Услуга по оформлению полиса ОМС является долгожданной и востребованной. Особенно на сегодняшний день, когда мы запускаем по всей Ленинградской области регистрацию рождения ребенка через МФЦ в день обращения. Граждане смогут получать в «едином окне» сразу комплекс услуг: зарегистрировать новорожденного, оформить полис, получить социальные услуги и подать на выплаты», - комментирует директор ГБУ ЛО «МФЦ» Сергей Есипов.

Напомним, сегодня в многофункциональных центрах предоставляется свыше 560 государственных, муниципальных и дополнительных услуг: можно оформить внутренний и заграничный паспорта, ИНН, водительское удостоверение и другие документы, зарегистрировать недвижимость и получить меры социальной поддержки. Больше информации можно получить на сайте www.mfc47.ru или узнать по телефону единой справочной службы МФЦ 8-800-500-00-47.