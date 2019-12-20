Сиверские теннисисты – среди сильнейших ракеток страны

На спортивное состязание приехали сильнейшие юниоры страны, за исключением пяти членов национальной сборной России, получивших «освобождение», по совместному решению личных тренеров и тренеров национальной команды, ввиду большой загруженности данных спортсменов, нуждающихся в восстановлении. В том числе были освобождены от участия сильнейшие спортсмены Ленинградской области, воспитанники Сиверской спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» Максим Гребнев и Анастасия Колиш.

Несмотря на отсутствие лидеров, воспитанники СШОР «Ника» под руководством главного тренера Александра Комова вернулись с престижного форума с медалями.

Ангелина Испирян выиграла серебряную медаль в женском парном разряде, а Анастасия Комова завоевала бронзовую медаль в смешанном парном разряде. Если учесть, что команда юниорок пробилась в число шести силь-нейших, а Анастасия Комова вошла в восьмерку сильнейших юниорок страны в одиночном и парном разрядах, то выступление ленинградских спортсменок можно считать достойным.

До конца года им осталось принять участие в соревнованиях Премьер-Лиги командного Чемпионата России. Уже в середине января 2020 года сильнейшие мастера малой ракетки Ленинградской области отправятся на Чемпионат Северо-Западного округа России, который пройдет в Республике Коми и станет отборочным этапом на финал Чемпионата России.

По информации Федерации настольного тенниса