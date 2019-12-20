Сиверские теннисисты – среди сильнейших ракеток страны

На спортивное состязание
приехали сильнейшие юниоры страны, за исключением пяти членов национальной
сборной России, получивших «освобождение», по совместному решению личных
тренеров и тренеров национальной команды, ввиду большой загруженности данных
спортсменов, нуждающихся в восстановлении. В том числе были освобождены от
участия сильнейшие спортсмены Ленинградской области, воспитанники Сиверской
спортивной школы Олимпийского резерва «Ника» Максим Гребнев и Анастасия Колиш.
Несмотря на отсутствие
лидеров, воспитанники СШОР «Ника» под руководством главного тренера Александра
Комова вернулись с престижного форума с медалями.
Ангелина Испирян выиграла
серебряную медаль в женском парном разряде, а Анастасия Комова завоевала
бронзовую медаль в смешанном парном разряде. Если учесть, что команда юниорок
пробилась в число шести силь-нейших, а Анастасия Комова вошла в восьмерку
сильнейших юниорок страны в одиночном и парном разрядах, то выступление
ленинградских спортсменок можно считать достойным.
До конца года им осталось
принять участие в соревнованиях Премьер-Лиги командного Чемпионата России. Уже
в середине января 2020 года сильнейшие мастера малой ракетки Ленинградской
области отправятся на Чемпионат Северо-Западного округа России, который пройдет
в Республике Коми и станет отборочным этапом на финал Чемпионата России.
По информации Федерации
настольного тенниса