В 2020 году за вывоз мусора будем платить меньше

Тариф и плата для граждан за услугу обращения с коммунальными отходами пересмотрены по итогам работы регионального оператора в трех пилотных районах: Приозерском, Выборгском и Лужском.

На основании проведенного анализа принято решение о снижении платы для граждан на 12%. С начала следующего года начисления для жителей многоквартирных жилых домов будут производиться из расчета 5 рублей 60 копеек за один квадратный метр, в индивидуальных жилых домах – 331 рубль 28 копеек за домовладение.

Поручение пересмотреть утвержденные тарифы и нормативы накопления отходов дал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в связи с многочисленными жалобами от населения, связанными с переходом на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В результате принято решение в первом полугодии 2020 года провести корректировку нормативов для индивидуальных жилых домов с учетом проводимых в 2019-2020 годах исследований. В отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей эта работа уже проведена и для большого круга организаций норматив стал существенно ниже. Так, например, для промтоварных магазинов и аптек норматив уменьшен на 60%, для предприятий общественного питания на 52%, для автозаправочных станций – на 25%.