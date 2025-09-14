Автобусы вместо электричек
В связи с временной приостановкой движения поездов на участках Луга – Сиверская и Вырица - Антропшино для перевозки пассажиров организовано автобусное сообщение.
Как сообщили в комитете по транспорту Ленинградской области, для обеспечения мобильности пассажиров сформирован автобусный парк, который курсирует от железнодорожных станций до станции Сиверская.
- Луга – Сиверская,
- Мшинская – Сиверская,
- Дивенская – Сиверская,
- Низовская – Сиверская,
- Строганово – Сиверская.
На железнодорожных станциях проводится информирование пассажиров и направление на посадку в автобусы. Учитывая сложные подъезды к станциям, точную остановку определяет водитель на месте.
Следите за указаниями сотрудников на станциях!
В ближайшее время планируется запуск бесплатных автобусов от Вырицы до Гатчины.
На данный момент в качестве альтернативы можно использовать действующие муниципальные маршруты, работа которых также усилена.
Также усилено автобусное движение в сообщении с Сусанино и Семрино
Информация по дополнительным отправлениям автотранспорта от станций участка Вырица - Антропшино будет дополняться.
Фото: online47