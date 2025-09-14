Автобусы вместо электричек

Как сообщили в комитете по транспорту Ленинградской области, для обеспечения мобильности пассажиров сформирован автобусный парк, который курсирует от железнодорожных станций до станции Сиверская.

- Луга – Сиверская,

- Мшинская – Сиверская,

- Дивенская – Сиверская,

- Низовская – Сиверская,

- Строганово – Сиверская.

На железнодорожных станциях проводится информирование пассажиров и направление на посадку в автобусы. Учитывая сложные подъезды к станциям, точную остановку определяет водитель на месте.

Следите за указаниями сотрудников на станциях!

В ближайшее время планируется запуск бесплатных автобусов от Вырицы до Гатчины.

На данный момент в качестве альтернативы можно использовать действующие муниципальные маршруты, работа которых также усилена.

Также усилено автобусное движение в сообщении с Сусанино и Семрино

Информация по дополнительным отправлениям автотранспорта от станций участка Вырица - Антропшино будет дополняться.

Фото: online47