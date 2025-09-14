Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено
Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица, приостановленное из-за происшествия с тепловозом у Семрино, восстановлено.
Рубрики: Общество
Как сообщили в РЖД, поезда следуют с ограничением скорости.
На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы, отметили в пресс-службе компании.
Для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям:
· Луга – Сиверская,
· Мшинская – Сиверская,
· Дивенская – Сиверская,
· Низовская – Сиверская,
· Строганово – Сиверская.
