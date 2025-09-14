Поиск на сайте
Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица восстановлено

Движение поездов на участке Санкт-Петербург – Вырица, приостановленное из-за происшествия с тепловозом у Семрино, восстановлено.

Рубрики:  Общество

Как сообщили в РЖД, поезда следуют с ограничением скорости. 

На участке Санкт-Петербург – Сиверская продолжаются восстановительные работы, отметили в пресс-службе компании.

Для обеспечения перевозки пассажиров администрацией Ленинградской области выделены автобусы большого класса, которые курсируют по следующим направлениям:

· Луга – Сиверская,

· Мшинская – Сиверская,

· Дивенская – Сиверская,

· Низовская – Сиверская,

· Строганово – Сиверская.

 