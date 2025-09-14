Голосуют слабовидящие избиратели Гатчины

В этом микрорайоне Гатчины компактно проживают незрячие и слабовидящие избиратели, поэтому по решению Леноблизбиркома на избирательном участке было установлено это специальное устройство - своеобразный голосовой помощник.

14 сентября на губернаторских выборах незрячие и слабовидящие избиратели Гатчины смогли исполнить свой гражданский долг.

Как работает тифлокомментатор? Изготавливается трафарет в соответствии с размерами избирательного бюллетеня для голосования на соответствующих выборах. На данном трафарете напротив каждого зарегистрированного кандидата на месте, где проставляется отметка избирателя, делается квадратная прорезь. Рядом с каждой такой прорезью (слева) устанавливается медиа-метка, при контакте которой с медиа-маркером озвучивается аудиофайл, содержащий голосовое сообщение с информацией о кандидате в объеме информации, расположенной на избирательном бюллетене. В данный трафарет при проведении голосования вкладывается избирательный бюллетень.

При посещении избирательного участка люди с нарушением зрения проходят краткий инструктаж по использованию устройства. После чего получают избирательный бюллетень, вложенный в трафарет, медиа-маркер (выглядит как большая шариковая ручка) и наушники. Затем они проходят в кабину для тайного голосования. После того, как избиратель проставит отметку за кандидата, он достает бюллетень из трафарета и опускает его в ящик для голосования.