Гатчинские бадминтонисты отыграли «золото»

В матчах юношеской серии Yonex Гран-При
сезона 2020 года приняли участие более 190 спортсменов из Москвы,
Санкт-Петербурга, Архангельска, Ярославля, Костромы, Калининграда, Воронежа,
Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Московской и Ленинградской областей.
Соревнования проводились в четырех
возрастных группах: до 19 лет (2001-2002 г.р.), до 17 лет (2003-2004 г.р.), до
15 лет (2005-2006 г.р.) и до 13 лет (2007 г.р. и моложе). Спортсмены
состязались в пяти разрядах: мужском и женском одиночном, мужском и женском
парном и смешанном парном.
Ленинградскую область представляли 26 бадминтонистов.
Лучшими оказались гатчинцы. Егор Холкин (17 лет) завоевал две золотые медали в
одиночном и парном разрядах. Игорь Пушкарев (15 лет) взял две серебряных медали
в одиночном разряде и миксте, а также золото в парном разряде. Георгий Петров
(14 лет) выиграл золото в парном и смешаном парном разрядах, а также завоевал
серебро в одиночном разряде.
Анастасия Федорова заняла третье место в
женском одиночном разряде и женском парном разряде. Георгий Сивцев
стал лучшим в мужском парном разряде, завоевал бронзу в мужском одиночном
разряде и второе место в смешанном парном разряде. Всеволод Черкасов стал
победителем в мужском парном разряде. Виктория Хрыкина заняла первое место в женском
парном разряде и второе место в смешанном парном разряде.
Организаторами Всероссийских
соревнований по бадминтону «Русская зима» выступили комитет по физической
культуре и спорту Ленинградской области, администрация Гатчинского района и Региональная
спортивная федерация бадминтона Ленинградской области.