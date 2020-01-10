Гатчинские бадминтонисты отыграли «золото»

В матчах юношеской серии Yonex Гран-При сезона 2020 года приняли участие более 190 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Ярославля, Костромы, Калининграда, Воронежа, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Московской и Ленинградской областей.

Соревнования проводились в четырех возрастных группах: до 19 лет (2001-2002 г.р.), до 17 лет (2003-2004 г.р.), до 15 лет (2005-2006 г.р.) и до 13 лет (2007 г.р. и моложе). Спортсмены состязались в пяти разрядах: мужском и женском одиночном, мужском и женском парном и смешанном парном.

Ленинградскую область представляли 26 бадминтонистов. Лучшими оказались гатчинцы. Егор Холкин (17 лет) завоевал две золотые медали в одиночном и парном разрядах. Игорь Пушкарев (15 лет) взял две серебряных медали в одиночном разряде и миксте, а также золото в парном разряде. Георгий Петров (14 лет) выиграл золото в парном и смешаном парном разрядах, а также завоевал серебро в одиночном разряде.

Анастасия Федорова заняла третье место в женском одиночном разряде и женском парном разряде. Георгий Сивцев стал лучшим в мужском парном разряде, завоевал бронзу в мужском одиночном разряде и второе место в смешанном парном разряде. Всеволод Черкасов стал победителем в мужском парном разряде. Виктория Хрыкина заняла первое место в женском парном разряде и второе место в смешанном парном разряде.

Организаторами Всероссийских соревнований по бадминтону «Русская зима» выступили комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области, администрация Гатчинского района и Региональная спортивная федерация бадминтона Ленинградской области.