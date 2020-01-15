Вместе поддержим подпорожских старшеклассников!

Внутриклассное украшение ребят и их родителей из 9-б класса школы №3 Подпорожского района «Сани Деда Мороза» в настоящее время набрало около 500 лайков и лидирует в конкурсе.

Подпорожские школьники обратились к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко с просьбой оказать им поддержку: «Мы бы хотели попросить поддержки от Вас в этом конкурсе, чтобы люди голосовали за нас. Наша работа под номером 1 «Сани Деда Мороза» (https://vk.com/wall-30558759_99474)», — написали они в Instagram главы региона.

Голосование конкурса, которое проводится на официальной странице Минпросвещения в социальной сети Вконтакте, завершится 20 января. Победитель получит микроскоп от Министра просвещения Российской Федерации Ольги Васильевой.

Давайте поддержим ребят все вместе!