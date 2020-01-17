У пьяного подростка – полные карманы наркотиков

10-го января, днем,
сотрудники патрульно-постовой службы полиции во дворе дома № 17 по улице
Достоевского задержали за появление в общественных местах в состоянии опьянения
17-летнего Романа М. При личном досмотре в кармане куртки у него обнаружили
пачку из-под сигарет, в которой находилось пять пластинок темно-коричневого
цвета. Из другого кармана куртки извлекли 14 таких же пластин. Во внутреннем
кармане куртки нашли сверток из фольги с серыми треугольными таблетками, на
каждой – рельефное изображение.
Изъятое добро отправили
на экспертизу. По заключению экспертов, треугольные таблетки являются смесью,
содержащей наркотическое средство – МДМА массой около четырех граммов.
Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части 2 статьи
228 УК РФ: незаконное хранение наркотического средства в крупном размере.
Молодой человек находится под подпиской о невыезде.