У пьяного подростка – полные карманы наркотиков

У пьяного подростка – полные карманы наркотиков

В Гатчине задержали несовершеннолетнего с запасом наркотического средства в карманах. Возбуждено уголовное дело.

Рубрики : Криминал     17 Jan 2020

10-го января, днем, сотрудники патрульно-постовой службы полиции во дворе дома № 17 по улице Достоевского задержали за появление в общественных местах в состоянии опьянения 17-летнего Романа М. При личном досмотре в кармане куртки у него обнаружили пачку из-под сигарет, в которой находилось пять пластинок темно-коричневого цвета. Из другого кармана куртки извлекли 14 таких же пластин. Во внутреннем кармане куртки нашли сверток из фольги с серыми треугольными таблетками, на каждой – рельефное изображение.

Изъятое добро отправили на экспертизу. По заключению экспертов, треугольные таблетки являются смесью, содержащей наркотическое средство – МДМА массой около четырех граммов. Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ: незаконное хранение наркотического средства в крупном размере. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2020 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+