У пьяного подростка – полные карманы наркотиков

10-го января, днем, сотрудники патрульно-постовой службы полиции во дворе дома № 17 по улице Достоевского задержали за появление в общественных местах в состоянии опьянения 17-летнего Романа М. При личном досмотре в кармане куртки у него обнаружили пачку из-под сигарет, в которой находилось пять пластинок темно-коричневого цвета. Из другого кармана куртки извлекли 14 таких же пластин. Во внутреннем кармане куртки нашли сверток из фольги с серыми треугольными таблетками, на каждой – рельефное изображение.

Изъятое добро отправили на экспертизу. По заключению экспертов, треугольные таблетки являются смесью, содержащей наркотическое средство – МДМА массой около четырех граммов. Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ: незаконное хранение наркотического средства в крупном размере. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.