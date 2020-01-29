Вторая мама тысячи гатчинских дошколят

С детского сада начинается наш жизненный путь. Хорошо, что здесь всегда есть воспитатели, которые поймут и поддержат маленького человека на этой непростой дороге. Данира Эммануиловна или Данира Николаевна, как называют ее воспитанники, является бессменным воспитателем детского сада № 8. За время своей работы она выпустила в школу более тысячи (!) ребятишек. И сегодня занимается воспитанием внуков своих первых воспитанников.

Данира Николаевна Кожевникова родилась 29 января 1940 года в селе Гуссенбах Фрунзенского района Сталинградской области. В 1941 году вместе с семьей ее эвакуировали в город Омск, где она окончила школу и поступила в Новосибирский государственный педагогический институт. В 1960-х годах переехала в Ленинград, а затем в Гатчину.

Данира Николаевна работала воспитателем в детском саду микрорайона Мариенбург, затем там же исполняла обязанности методиста. В конце 1983 года перешла на работу в детский сад № 8 микрорайона Аэродром (ранее – ведомственный детский сад ЦНИИ КМ «Прометей»).

- Профессия воспитателя – однозначно ее призвание. Она строгая, но справедливая, очень любит детей. Всегда заботливо относится к малышам, и родители со спокойным сердцем доверяют ей своего ребенка, зная, что он не останется без внимания ни на минуту. Многие родители приходят в детский сад с просьбой принять их детей только в группу к Данире Николаевне, – рассказывает заведующая детским садом № 8 Галина Петровна Зуева.

Высокий уровень ответственности не позволяет ей болеть, она никогда не опаздывает, раньше всех приходит в детский сад и готовится к приему детей. Личностные человеческие качества – энергичность, отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм – уже давно снискали ей авторитет. С уверенностью можно сказать, что детский сад – это для нее второй дом.

Профессиональное выгорание не коснулось Даниры Николаевны, несмотря на почтенный возраст. Она читает много специальной литературы и постоянно совершенствует свои знания, интересуется педагогическими новинками в области дошкольного образования, принимает активное участие в жизни учреждения, выступает с детьми на праздниках.

Она – мудрый наставник. Молодые специалисты, приходящие в детский сад, первое время работают с Данирой Николаевной, чтобы набраться опыта. Она всегда окажет помощь в сложной педагогической ситуации, покажет на собственном примере, как надо работать с дошкольниками. С таким человеком, который умеет расположить к себе собеседника, готов прийти на помощь и сказать добрые слова, хочется общаться, делиться радостями и бедами.

Бесценный опыт в общении с детьми и их родителями, умение найти свой особый подход к каждому не заменят никакие современные технологии. Ее коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей пришлось работать. Она обладает неугасающим моральным импульсом, умением видеть новое во множестве разных ситуаций и всегда готова помочь молодым. Соединяя в себе любовь к делу и к своим воспитанникам, щедро одаривает духовным богатством и открытостью души всех, кто с ней рядом.

- Мы учимся у нее жизненной мудрости, ответственности, профессиональному отношению к делу, - говорит Галина Петровна.

Первоклассники, которых воспитала Данира Николаевна, после торжественной линейки в школе, по доброй сложившейся традиции, спешат в детский сад № 8, чтобы поздравить любимого воспитателя с началом учебного года. Выпускники всегда интересуются ее жизнью, поздравляют с праздниками. Говорить об этом человеке можно бесконечно…

Данира Николаевна воспитала двух сыновей, сама уже стала прабабушкой, но уходить на заслуженный отдых пока не собирается. Коллеги уверены: быстро заскучает без ставшего уже привычным детского смеха и постоянного общения.

Ее труд отмечен множественными наградами разного уровня, в их числе Почетная грамота Министерства образования РФ, Почетная грамота губернатора Ленинградской области и многие другие. Все это – свидетельство ее профессионализма.

По случаю ее юбилея в детском саду № 8 состоялся большой праздник.

Уважаемая Данира Николаевна! Примите искренние слова уважения, восхищения, теплые поздравления и пожелания коллег, бывших выпускников и родителей воспитанников. Желаем Вам здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, успехов и процветания. Будьте счастливы, и пусть любимая работа всегда занимает особое место в Вашей жизни!



