Вторая мама тысячи гатчинских дошколят

С детского сада
начинается наш жизненный путь. Хорошо, что здесь всегда есть воспитатели,
которые поймут и поддержат маленького человека на этой непростой дороге. Данира
Эммануиловна или Данира Николаевна, как называют ее воспитанники, является
бессменным воспитателем детского сада № 8. За время своей работы она выпустила
в школу более тысячи (!) ребятишек. И сегодня занимается воспитанием внуков
своих первых воспитанников.
Данира Николаевна Кожевникова
родилась 29 января 1940 года в селе Гуссенбах Фрунзенского района
Сталинградской области. В 1941 году вместе с семьей ее эвакуировали в город
Омск, где она окончила школу и поступила в Новосибирский государственный
педагогический институт. В 1960-х годах переехала в Ленинград, а затем в
Гатчину.
Данира Николаевна
работала воспитателем в детском саду микрорайона Мариенбург, затем там же
исполняла обязанности методиста. В конце 1983 года перешла на работу в детский
сад № 8 микрорайона Аэродром (ранее – ведомственный детский сад ЦНИИ КМ
«Прометей»).
- Профессия воспитателя –
однозначно ее призвание. Она строгая, но справедливая, очень любит детей.
Всегда заботливо относится к малышам, и родители со спокойным сердцем доверяют
ей своего ребенка, зная, что он не останется без внимания ни на минуту. Многие
родители приходят в детский сад с просьбой принять их детей только в группу к
Данире Николаевне, – рассказывает заведующая детским садом № 8 Галина Петровна
Зуева.
Высокий уровень
ответственности не позволяет ей болеть, она никогда не опаздывает, раньше всех
приходит в детский сад и готовится к приему детей. Личностные человеческие
качества – энергичность, отзывчивость, справедливость, трудолюбие, оптимизм –
уже давно снискали ей авторитет. С уверенностью можно сказать, что детский сад
– это для нее второй дом.
Профессиональное
выгорание не коснулось Даниры Николаевны, несмотря на почтенный возраст. Она
читает много специальной литературы и постоянно совершенствует свои знания,
интересуется педагогическими новинками в области дошкольного образования,
принимает активное участие в жизни учреждения, выступает с детьми на
праздниках.
Она – мудрый наставник.
Молодые специалисты, приходящие в детский сад, первое время работают с Данирой
Николаевной, чтобы набраться опыта. Она всегда окажет помощь в сложной
педагогической ситуации, покажет на собственном примере, как надо работать с
дошкольниками. С таким человеком, который умеет расположить к себе собеседника,
готов прийти на помощь и сказать добрые слова, хочется общаться, делиться
радостями и бедами.
Бесценный опыт в общении
с детьми и их родителями, умение найти свой особый подход к каждому не заменят
никакие современные технологии. Ее коммуникабельность, умение общаться,
дружелюбие вызывают искреннее уважение у тех, с кем ей пришлось работать. Она
обладает неугасающим моральным импульсом, умением видеть новое во множестве
разных ситуаций и всегда готова помочь молодым. Соединяя в себе любовь к делу и
к своим воспитанникам, щедро одаривает духовным богатством и открытостью души
всех, кто с ней рядом.
- Мы учимся у нее
жизненной мудрости, ответственности, профессиональному отношению к делу, -
говорит Галина Петровна.
Первоклассники, которых
воспитала Данира Николаевна, после торжественной линейки в школе, по доброй
сложившейся традиции, спешат в детский сад № 8, чтобы поздравить любимого
воспитателя с началом учебного года. Выпускники всегда интересуются ее жизнью,
поздравляют с праздниками. Говорить об этом человеке можно бесконечно…
Данира Николаевна
воспитала двух сыновей, сама уже стала прабабушкой, но уходить на заслуженный
отдых пока не собирается. Коллеги уверены: быстро заскучает без ставшего уже
привычным детского смеха и постоянного общения.
Ее труд отмечен
множественными наградами разного уровня, в их числе Почетная грамота
Министерства образования РФ, Почетная грамота губернатора Ленинградской области
и многие другие. Все это – свидетельство ее профессионализма.
По случаю ее юбилея в
детском саду № 8 состоялся большой праздник.
Уважаемая Данира Николаевна!
Примите искренние слова уважения, восхищения, теплые поздравления и пожелания
коллег, бывших выпускников и родителей воспитанников. Желаем Вам здоровья,
семейного благополучия, долгих лет жизни, успехов и процветания. Будьте
счастливы, и пусть любимая работа всегда занимает особое место в Вашей жизни!