Продолжается приём в 1-й класс

Как сообщила главный
специалист Комитета образования Гатчинского района Жанна Нелепко, в текущем
2019-2020-м учебном году, если ребенок уже учится с 1-го по 11-й класс, а его
надо перевести, например, в другую школу, родители идут подавать заявление в
МФЦ. Или могут самостоятельно подать заявление через два портала – «Госуслуги»
и «Современное образование Ленинградской области» (если зарегистрированы
там).
Прием в 1-й класс на
2020-2021 учебный год, как и прежде, осуществляется в два этапа. С 15 января по
30 июня проходит первый этап приема - по закрепленной территории. Второй этап
длится с 1 июля по 5 сентября. Подать заявление в электронном виде можно в МФЦ
или через порталы «Госуслуги» или «Современное образование Ленинградской
области».
Для подачи заявления
необходим паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка. Родителям при
подаче заявления очень важно быть терпеливыми (программа новая) и предельно
внимательными.
Заявление поступает в
личный кабинет образовательного учреждения. После чего образовательное
учреждение уже приглашает на прием в школу.
Для поступления в 1-й
класс нужны: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство
о регистрации по закрепленной территории, федеральная льгота (если есть),
подтверждение необходимости заниматься по адаптированной программе (если
нужно).
- Мы принимаем детей в
1-й класс с 6 лет 6 месяцев до 8 лет, – обратила внимание Жанна Нелепко. – Если
родители хотят отправить ребенка в школу раньше или позже, то им нужно получить
разрешение в комитете образования.
Еще одно нововведение -
первоочередное право поступления в школу братьев и сестер учащихся, которые уже
обучаются в этом образовательном учреждении. Для того, чтобы подтвердить право
на первоочередное поступление, братья и сестры должны проживать в одной семье и
иметь общее место жительство.
Прием документов в школу
официально начинается с 1 февраля. В текущем году это была суббота, поэтому
первые посетители обратились на прием в понедельник, 3 февраля.
- У нас приглашения на
прием получили 800 человек. Из них за первые два дня документы приняты у 158
человек, – сообщила Жанна Нелепко. – Особого ажиотажа не наблюдается.