Продолжается приём в 1-й класс

Как сообщила главный специалист Комитета образования Гатчинского района Жанна Нелепко, в текущем 2019-2020-м учебном году, если ребенок уже учится с 1-го по 11-й класс, а его надо перевести, например, в другую школу, родители идут подавать заявление в МФЦ. Или могут самостоятельно подать заявление через два портала – «Госуслуги» и «Современное образование Ленинградской области» (если зарегистрированы там).

Прием в 1-й класс на 2020-2021 учебный год, как и прежде, осуществляется в два этапа. С 15 января по 30 июня проходит первый этап приема - по закрепленной территории. Второй этап длится с 1 июля по 5 сентября. Подать заявление в электронном виде можно в МФЦ или через порталы «Госуслуги» или «Современное образование Ленинградской области».

Для подачи заявления необходим паспорт заявителя и свидетельство о рождении ребенка. Родителям при подаче заявления очень важно быть терпеливыми (программа новая) и предельно внимательными.

Заявление поступает в личный кабинет образовательного учреждения. После чего образовательное учреждение уже приглашает на прием в школу.

Для поступления в 1-й класс нужны: паспорт заявителя, свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о регистрации по закрепленной территории, федеральная льгота (если есть), подтверждение необходимости заниматься по адаптированной программе (если нужно).

- Мы принимаем детей в 1-й класс с 6 лет 6 месяцев до 8 лет, – обратила внимание Жанна Нелепко. – Если родители хотят отправить ребенка в школу раньше или позже, то им нужно получить разрешение в комитете образования.

Еще одно нововведение - первоочередное право поступления в школу братьев и сестер учащихся, которые уже обучаются в этом образовательном учреждении. Для того, чтобы подтвердить право на первоочередное поступление, братья и сестры должны проживать в одной семье и иметь общее место жительство.

Прием документов в школу официально начинается с 1 февраля. В текущем году это была суббота, поэтому первые посетители обратились на прием в понедельник, 3 февраля.

- У нас приглашения на прием получили 800 человек. Из них за первые два дня документы приняты у 158 человек, – сообщила Жанна Нелепко. – Особого ажиотажа не наблюдается.



