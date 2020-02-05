Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить

Павел Борисович Красавцев
и Ирина Тимофеевна Николаева являются подопечными стационара сестринского ухода
«Родные люди» в Гатчине. Жених проживает там с 2018 года, а невеста – с 2016
года.
По словам заместителя
директора стационара Валентины Козловой, сотрудники учреждения давно стали
замечать, что Павел Борисович и Ирина Тимофеевна стали по-особому друг к другу
относиться.
- Сидят вместе, за руки
держатся, как голубки… Чувствуется, что они испытывают друг к другу нежность,
доброту и невероятное уважение, - рассказывает Валентина Николаевна.
Решение пожениться
приняли совместно. По случаю регистрации невеста украсила голову венком с
цветами. Сопровождали молодоженов в ЗАГС сотрудники стационара. Церемонию
бракосочетания провела председатель комитета по делам ЗАГС администрации
Гатчинского района Нина Лашкова.
Павел Борисович и Ирина
Тимофеевна оставили свои подписи в книге записи актов гражданского состояния,
получили свидетельство о заключении брака и сделали совместное фото на память.
От лица всего коллектива стационара Валентина Николаевна поздравила молодоженов
со столь значимым событием и пожелала им крепкого здоровья.
- Сохраните добрые и
искренние чувства на долгие годы, будьте счастливы, - сказала она.
В стационаре Павла
Борисовича и Ирину Тимофеевну ждало праздничное чаепитие с песнями под гармонь
и добрыми пожеланиями.
Фото Виктора Васильева