Спасибо, сердце, что ты умеешь так любить

Павел Борисович Красавцев и Ирина Тимофеевна Николаева являются подопечными стационара сестринского ухода «Родные люди» в Гатчине. Жених проживает там с 2018 года, а невеста – с 2016 года.

По словам заместителя директора стационара Валентины Козловой, сотрудники учреждения давно стали замечать, что Павел Борисович и Ирина Тимофеевна стали по-особому друг к другу относиться.

- Сидят вместе, за руки держатся, как голубки… Чувствуется, что они испытывают друг к другу нежность, доброту и невероятное уважение, - рассказывает Валентина Николаевна.

Решение пожениться приняли совместно. По случаю регистрации невеста украсила голову венком с цветами. Сопровождали молодоженов в ЗАГС сотрудники стационара. Церемонию бракосочетания провела председатель комитета по делам ЗАГС администрации Гатчинского района Нина Лашкова.

Павел Борисович и Ирина Тимофеевна оставили свои подписи в книге записи актов гражданского состояния, получили свидетельство о заключении брака и сделали совместное фото на память. От лица всего коллектива стационара Валентина Николаевна поздравила молодоженов со столь значимым событием и пожелала им крепкого здоровья.

- Сохраните добрые и искренние чувства на долгие годы, будьте счастливы, - сказала она.

В стационаре Павла Борисовича и Ирину Тимофеевну ждало праздничное чаепитие с песнями под гармонь и добрыми пожеланиями.





Фото Виктора Васильева