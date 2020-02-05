За мигрантов вне закона – штраф более 2 млн рублей

Прокуратурой
установлено, что ООО «Меда Строй» на основании договора подряда взяло на себя
выполнение комплекса строительно-монтажных работ на строительном объекте
«Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» в Коммунаре.
На
момент проверки к трудовой деятельности были привлечены 6 граждан Республики
Узбекистан, у которых отсутствовала разрешительная документация на
осуществление трудовой деятельности на территории Ленинградской области. По
данным фактам городской прокуратурой генеральному директору организации внесено
представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Кроме
того, в отношении генерального директора и юридического лица возбуждено 12 дел
об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ
(привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного
гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина разрешения на работу
либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с
федеральным законом, совершенные в Ленинградской области).
Постановлениями
отдела по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской
области генеральному директору назначены административные наказания в виде
штрафов на общую сумму свыше 2 млн рублей.