За мигрантов вне закона – штраф более 2 млн рублей

Прокуратурой установлено, что ООО «Меда Строй» на основании договора подряда взяло на себя выполнение комплекса строительно-монтажных работ на строительном объекте «Ленинградский областной центр медицинской реабилитации» в Коммунаре.

На момент проверки к трудовой деятельности были привлечены 6 граждан Республики Узбекистан, у которых отсутствовала разрешительная документация на осуществление трудовой деятельности на территории Ленинградской области. По данным фактам городской прокуратурой генеральному директору организации внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, в отношении генерального директора и юридического лица возбуждено 12 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 4 ст. 18.15 КоАП РФ (привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина при отсутствии у этого иностранного гражданина разрешения на работу либо патента, если такие разрешение либо патент требуются в соответствии с федеральным законом, совершенные в Ленинградской области).

Постановлениями отдела по вопросам миграции УМВД России по Гатчинскому району Ленинградской области генеральному директору назначены административные наказания в виде штрафов на общую сумму свыше 2 млн рублей.