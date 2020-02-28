Новый онлайн-квест «По следам боевой славы Ленинградской области» начнется 1 марта

Чтобы начать прохождение квеста, нужно вступить в группу https://vk.com/questlosiliya и написать в личные сообщения группы сообщение /start.

Далее каждый вечер в 20:00 вам будут приходить в личные сообщения вопросы квеста про Ленинградскую область, на которые следует писать вашу версию в ответ. Вопросы разной степени сложности, за правильные ответы начисляются баллы.

А 1-го и 15-го числа каждого месяца будут подводиться промежуточные итоги. Лучшие игроки получат приятные призы!

Участие бесплатное.

Благодаря участию в квесте вы сможете лучше узнать историю Ленинградской области, а также памятные места, где проходили знаковые события времен Великой Отечественной войны.

Победителей квеста будут ждать ценные призы и подарки, которые будут вручены в конце июня 2020 при подведении итогов квеста.

В ходе проведения квеста будет сформирована экспертная комиссия для выявления победителей. Информация о составе экспертной комиссии будет опубликована на сайте addhelp.pro

Онлайн-квест проходит в поддержку масштабного проекта «По следам боевой славы Ленинградской области», в рамках которого будет создано 6 аудиомаршрутов на платформе Izi.Travel по памятным местам области времен ВОВ.

Проект реализуется на средства гранта Губернатора Ленинградской области Региональной Общественной Организацией «Центр помощи «Мастерская свободы» при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.