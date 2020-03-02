Александра Александрова – «Педагог-психолог 2020»

В Гатчинском муниципальном этапе Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог 2020» приняли участие три педагога-психолога: Татьяна Владимировна Писковая (Пудостьская школа), Валентина Валерьевна Дисалиева (Сиверская основная школа) и Александра Сергеевна Александрова (детский сад №50 п. Вырица).

В первом туре конкурсанты представили «Характеристику профессиональной деятельности», «Визитную карточку» и успешно прошли «Профессиональный квест».

Конкурсные испытания второго тура прошли 27 февраля на базе Информационно-методического центра Гатчинского района в поселке Новый Свет. Конкурсанты продемонстрировали жюри и коллегам свои практические умения и навыки в испытаниях «Мастер-класс» и «Профессиональные кейсы».

В аудитории царила доброжелательная атмосфера – под руководством конкурсантов «ученики» играли с умными кубиками, дружно рисовали совместные картины, творили, анализировали и размышляли.

- Профессия педагог-психолог - это для меня возможность ощутить профессиональное счастье от того, что я делаю, что люблю, и люблю то, что я делаю, - объясняет свое решение участвовать в конкурсе Татьяна Владимировна Писковая.

Валентина Валерьевна Дисалиева призналась, что свою профессию воспринимает как уникальную.

- Волею судьбы мне довелось работать в стенах родной школы - той, в которой я когда-то училась, и это помогло мне уверенно начать мой путь в профессии, - говорит Валентина Валерьевна.

Победителем муниципального этапа конкурса «Педагог-психолог - 2020» стала Александра Сергеевна Александрова, работающая в детском саду №50 пос. Вырица. Стаж ее работы по специальности – восемь лет. В своей деятельности Александра Сергеевна активно использует методы арт-терапии. Самым важным в своей работе видит признание уникальности каждого ребенка, создание доверительного пространства, бережного отношения к чувствам и эмоциям каждого воспитанника.



