Александра Александрова – «Педагог-психолог 2020»

В Гатчинском
муниципальном этапе Ленинградского областного конкурса профессионального
мастерства «Педагог-психолог 2020» приняли участие три педагога-психолога:
Татьяна Владимировна Писковая (Пудостьская школа), Валентина Валерьевна
Дисалиева (Сиверская основная школа) и Александра Сергеевна Александрова
(детский сад №50 п. Вырица).
В первом туре конкурсанты
представили «Характеристику профессиональной деятельности», «Визитную карточку»
и успешно прошли «Профессиональный квест».
Конкурсные испытания
второго тура прошли 27 февраля на базе Информационно-методического центра
Гатчинского района в поселке Новый Свет. Конкурсанты продемонстрировали жюри и
коллегам свои практические умения и навыки в испытаниях «Мастер-класс» и
«Профессиональные кейсы».
В аудитории царила
доброжелательная атмосфера – под руководством конкурсантов «ученики» играли с
умными кубиками, дружно рисовали совместные картины, творили, анализировали и
размышляли.
- Профессия
педагог-психолог - это для меня возможность ощутить профессиональное счастье от
того, что я делаю, что люблю, и люблю то, что я делаю, - объясняет свое решение
участвовать в конкурсе Татьяна Владимировна Писковая.
Валентина Валерьевна
Дисалиева призналась, что свою профессию воспринимает как уникальную.
- Волею судьбы мне
довелось работать в стенах родной школы - той, в которой я когда-то училась, и
это помогло мне уверенно начать мой путь в профессии, - говорит Валентина
Валерьевна.
Победителем
муниципального этапа конкурса «Педагог-психолог - 2020» стала Александра
Сергеевна Александрова, работающая в детском саду №50 пос. Вырица. Стаж ее
работы по специальности – восемь лет. В своей деятельности Александра Сергеевна
активно использует методы арт-терапии. Самым важным в своей работе видит
признание уникальности каждого ребенка, создание доверительного пространства,
бережного отношения к чувствам и эмоциям каждого воспитанника.