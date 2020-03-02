Бюро МСЭ уедет из Гатчины?

Ждите…

Об обеспечении доступности медицинских организаций, оказывающих первичную медпомощь, члены Общественной палаты Гатчинского района говорили с главным врачом Гатчинской КМБ Константином Харитоненко.

Открываются новые ФАПы, на село едут мобильные бригады медиков, внедряются передвижные комплексы, санитарная авиация. Но проблема остается – к врачу не попасть. Через контакт-центр – записывают в лист ожидания, но неизвестно, сколько ждать очереди. Через интернет не записаться – частые сбои в работе сайта. Есть норматив, что в течение суток должна быть оказана неотложная помощь. А если нужна плановая, то норматива нет. В контакт-центре говорят: «Ждите». А сколько?

- В нацпроекте перед нами поставлены конкретные задачи: снизить время ожидания и предоставить возможность предварительной записи, - объяснил Константин Харитоненко и сообщил также о планах наладить стабильную работу сайта и электронной записи к врачу.

Главврач заверил, что штат продолжает укомплектовываться. Специалисты есть, но они, как и все люди, уходят в декрет или в отпуск, учатся, болеют, поэтому «есть провалы».

Бюро МСЭ: все еще в поисках помещения

В центре внимания оказалась работа бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в Гатчине. О том, что возможно в скором времени за подтверждением инвалидности жителям Гатчинского района нужно будет ехать в Петербург, обсуждают и средства массовой информации, и социальные сети.

- До последнего держали бюро МСЭ возле себя. Это нужный для нас орган, медицинский и решающий социальные задачи. Но сейчас мы не можем их оставить в здании поликлиники. Свободных помещений для размещения бюро нет, - сказал главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко. - Перед ним поставлены две задачи: открытие профилактического блока и онкологического центра. Это федеральная программа.

Сейчас в поликлинике на улице Урицкого начался второй этап ремонта. Куда переедет бюро МСЭ?

- На сегодняшний день мы пока еще располагаемся в поликлинике, где у нас один блок на четыре бюро и единая регистратура, - сообщила руководитель бюро №5 медико-социальной экспертизы Татьяна Жабинская. - В связи с тем, что нам нужно их освободить, мы ищем другие помещения площадью 350-500 кв. метров, соответствующие предоставлению госуслуги. У нас два основных критерия: СанПиНы как для медицинской организации и доступность для инвалидов. Бюро МСЭ работает с людьми с ограниченными возможностями, и помещение должно быть адаптировано по программе «Доступная среда». Все обращения в различные структуры и в администрацию пока результата не дали. Мы смотрели коммерческое помещение у платформы Татьянино. Но там очень высокая арендная плата. На этот год нужно заплатить почти 6 млн рублей за аренду тех площадей, которые нам нужны. Таких денег у нас нет. Нам гораздо удобнее разместить бюро в Санкт-Петербурге, чем платить такие деньги за аренду. Мы запросили дополнительное финансирование в Минтруда, но не факт, что деньги будут найдены и выделены.

От 17 тысяч гатчинцев председатель районной организации «Всероссийского общества инвалидов» Ирина Запащикова просила Общественную палату Гатчинского района обратиться в администрацию с предложением вернуться к рассмотрению вопроса по поиску подходящего помещения. Ездить в Петербург этой категории граждан особенно трудно и неудобно.

Внимание участникам войны

- Сейчас особое внимание к участникам Великой Отечественной войны, - отметила Татьяна Жабинская. - В Гатчинском районе среди участников войны есть те, кто не является инвалидами. Мы получили списки из Пенсионного фонда. В декабре прошлого года направили их в адрес главврачей с просьбой в ближайшее время оформить направления в бюро МСЭ. На сегодняшний день охвачены еще не все. Кто-то отказался от проведения обследований. Кто-то не открывает дверь. Некоторые сменили адрес, и мы их пытаемся найти. Осталось более десяти человек. Работа продолжается.