Бюро МСЭ уедет из Гатчины?

Ждите…
Об
обеспечении доступности медицинских организаций, оказывающих первичную медпомощь,
члены Общественной палаты Гатчинского района говорили с главным врачом
Гатчинской КМБ Константином Харитоненко.
Открываются
новые ФАПы, на село едут мобильные бригады медиков, внедряются передвижные
комплексы, санитарная авиация. Но проблема остается – к врачу не попасть. Через
контакт-центр – записывают в лист ожидания, но неизвестно, сколько ждать
очереди. Через интернет не записаться – частые сбои в работе сайта. Есть
норматив, что в течение суток должна быть оказана неотложная помощь. А если нужна
плановая, то норматива нет. В контакт-центре говорят: «Ждите». А сколько?
-
В нацпроекте перед нами поставлены конкретные задачи: снизить время ожидания и
предоставить возможность предварительной записи, - объяснил Константин
Харитоненко и сообщил также о планах наладить стабильную работу сайта и
электронной записи к врачу.
Главврач
заверил, что штат продолжает укомплектовываться. Специалисты есть, но они, как и все люди,
уходят в декрет или в отпуск, учатся, болеют, поэтому «есть провалы».
Бюро
МСЭ: все еще в поисках помещения
В
центре внимания оказалась работа
бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в Гатчине. О том, что возможно в скором
времени за подтверждением инвалидности жителям Гатчинского района нужно будет
ехать в Петербург, обсуждают и средства массовой информации, и социальные сети.
-
До последнего держали бюро МСЭ возле себя. Это нужный для нас орган,
медицинский и решающий социальные задачи. Но сейчас мы не можем их оставить в
здании поликлиники. Свободных помещений для размещения бюро нет, - сказал
главный врач Гатчинской КМБ Константин Харитоненко. - Перед ним поставлены две
задачи: открытие профилактического блока и онкологического центра. Это
федеральная программа.
Сейчас
в поликлинике на улице Урицкого начался второй этап ремонта. Куда переедет бюро
МСЭ?
-
На сегодняшний день мы пока еще располагаемся в поликлинике, где у нас один
блок на четыре бюро и единая регистратура,
- сообщила руководитель бюро №5
медико-социальной экспертизы Татьяна Жабинская. - В связи с тем, что нам нужно
их освободить, мы ищем другие помещения площадью 350-500 кв. метров,
соответствующие предоставлению госуслуги. У нас два основных критерия: СанПиНы
как для медицинской организации и доступность для инвалидов. Бюро МСЭ работает
с людьми с ограниченными возможностями, и помещение должно быть адаптировано по
программе «Доступная среда». Все обращения в различные структуры и в
администрацию пока результата не дали. Мы смотрели коммерческое помещение у
платформы Татьянино. Но там очень высокая арендная плата. На этот год нужно
заплатить почти 6 млн рублей за аренду тех площадей, которые нам нужны. Таких
денег у нас нет. Нам гораздо удобнее разместить бюро в Санкт-Петербурге, чем
платить такие деньги за аренду. Мы запросили дополнительное финансирование в
Минтруда, но не факт, что деньги будут найдены и выделены.
От
17 тысяч гатчинцев председатель районной организации «Всероссийского общества
инвалидов» Ирина Запащикова просила Общественную палату Гатчинского района
обратиться в администрацию с предложением вернуться к рассмотрению вопроса по
поиску подходящего помещения. Ездить в Петербург этой категории граждан
особенно трудно и неудобно.
Внимание
участникам войны
-
Сейчас особое внимание к участникам Великой Отечественной войны, - отметила
Татьяна Жабинская. - В Гатчинском районе среди участников войны есть те, кто не
является инвалидами. Мы получили списки из Пенсионного фонда. В декабре
прошлого года направили их в адрес главврачей с просьбой в ближайшее время
оформить направления в бюро МСЭ. На сегодняшний день охвачены еще не все.
Кто-то отказался от проведения обследований. Кто-то не открывает дверь.
Некоторые сменили адрес, и мы их пытаемся найти. Осталось более десяти человек.
Работа продолжается.