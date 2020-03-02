Плановые отключения в Гатчинском районе

Плановые отключения в Гатчинском районе

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии:

Рубрики : ЖКХ     02 Mar 2020

3 марта с 09:30 до 18:00

Пудостьское СП:

п. Терволово,

АО п/ф «Скворицы».           

 

3 марта с 10:00 до 17:00

Вырицкое ГП:

д. Слудицы, ул. Вокзальная.

 

3 марта с 09.30 до 18:00

Веревское ГП:

п. Верево.

 

3 марта с 09.30 до 18.00

Таицкое ГП:

д. Малая Ивановка,

д. Старицы,

д. Александровка,

санаторий имени Свердлова.

 

4 марта с 10.00 до 17.00

Сусанинское СП:

п. Кобралово,

ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая, ул. Ленинградская,

ул. Учительская, ул. Школьная, ул. Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская,

ул. Городская, пер. Дальний, ул. Партизанская, ул. Дорожная,

ул. Железнодорожная, ул. Рощинская,

Дачи, д. 1-10,

СНТ «Урожай -1», «Урожай-2», д. 170. 174, 181, 181а, 183, 184, 191, 209, 210, 217, 227, 236, 242, 245.

 

5 марта с 10.00 до 18.00

Пудостьское СП:

д. Скворицы,

д. Мута-Кюля,

д. Петрово,

д. Ахмузи,

п. Терволово, ул. Лесосеменная.

 

С 3 марта с 10.00 по 6 марта до 18.00

Пудостьское СП:

п. Терволово, ул. Ленинградская.

 

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