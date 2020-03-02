Плановые отключения в Гатчинском районе

3 марта с 09:30 до 18:00
Пудостьское СП:
п. Терволово,
АО п/ф
«Скворицы».
3 марта с 10:00 до 17:00
Вырицкое ГП:
д. Слудицы, ул. Вокзальная.
3 марта с 09.30 до 18:00
Веревское ГП:
п. Верево.
3 марта с 09.30 до 18.00
Таицкое ГП:
д. Малая Ивановка,
д. Старицы,
д. Александровка,
санаторий имени Свердлова.
4 марта с 10.00 до 17.00
Сусанинское СП:
п. Кобралово,
ул. Цветочная, ул. Луговая, ул. Полевая,
ул. Ленинградская,
ул. Учительская, ул. Школьная, ул.
Садовая, ул. Дачная, ул. Сельская,
ул. Городская, пер. Дальний, ул.
Партизанская, ул. Дорожная,
ул. Железнодорожная, ул. Рощинская,
Дачи, д. 1-10,
СНТ «Урожай -1», «Урожай-2», д. 170.
174, 181, 181а, 183, 184, 191, 209, 210, 217, 227, 236, 242, 245.
5 марта с 10.00 до 18.00
Пудостьское СП:
д. Скворицы,
д. Мута-Кюля,
д. Петрово,
д. Ахмузи,
п. Терволово, ул. Лесосеменная.
С 3 марта с 10.00 по 6 марта до 18.00
Пудостьское СП:
п. Терволово, ул. Ленинградская.