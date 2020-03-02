Успехи в рукопашном бою

Данный турнир является отборочным турниром на Первенство России, а призеры зачисляются в сборную Ленинградской области.

По итогам поединков Никита Ермоленко, Тамерлан Гумеров и Артем Лукашев стали лучшими в своих категориях. Второе место заняли Александр Агалаков и Даниил Кирпичников. Бронзу присудили Артему Иванову, Роману Гасенину, Виктору Мохову и Денису Горбатову.

Также воспитанники клуба «Ярс» приняли участие в Первенстве Ленинградской области – первом этапе отбора на Спартакиаду учащихся России. В результате, лучшими были признаны Александр Окунев (39 кг), Виктор Мохов (42 кг), Александр Агалаков (50 кг), Артем Лукашев (55 кг) в своих возрастных категориях. Денис Горбатов (60 кг) завоевал серебро, Даниил Кирпичников (55 кг) – бронзу. Тренеры особо отмечают успехи Александра Агалакова и Александра Окунева, которые выступали в более старшей возрастной категории 14-15 лет.