Успехи в рукопашном бою

Данный турнир является
отборочным турниром на Первенство России, а призеры зачисляются в сборную
Ленинградской области.
По итогам поединков
Никита Ермоленко, Тамерлан Гумеров и Артем Лукашев стали лучшими в своих
категориях. Второе место заняли Александр Агалаков и Даниил Кирпичников. Бронзу
присудили Артему Иванову, Роману Гасенину, Виктору Мохову и Денису Горбатову.
Также воспитанники клуба
«Ярс» приняли участие в Первенстве Ленинградской области – первом этапе отбора
на Спартакиаду учащихся России. В результате, лучшими были признаны Александр
Окунев (39 кг), Виктор Мохов (42 кг), Александр Агалаков (50 кг), Артем Лукашев
(55 кг) в своих возрастных категориях. Денис Горбатов (60 кг) завоевал серебро,
Даниил Кирпичников (55 кг) – бронзу. Тренеры особо отмечают успехи Александра
Агалакова и Александра Окунева, которые выступали в более старшей возрастной
категории 14-15 лет.