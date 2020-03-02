Война глазами детей

Выставка-конкурс детского творчества проходит в Гатчинском центре «Созвездие» - структурном подразделении Районного центра детского творчества. В ней приняли участие 225 учеников 45 образовательных учреждений Гатчины и района.

Цель конкурса - воспитание у подрастающего поколения чувства гордости за победу в Великой Отечественной войне и уважения к ветеранам фронта и тыла.

Членам жюри было сложно работать, так как достойных работ было много. Их вниманию были представлены работы по шести темам: «Мы победим!», «Цветы Великой Победы», «Память о героях священна», «Слава тебе, победитель-солдат», «Дорогами войны», «Юные безусые герои…». Итоги конкурса были подведены 14 февраля.

Жюри присуждало гран-при, а также три призовых места в пяти возрастных группах, двух подгруппах и трех номинациях. Всего было отмечено 99 юных авторов от 6 по 18 лет и три коллективные работы.

Вот имена победителей.

В возрастной категории 6-7 лет в номинации «живопись» гран-при завоевал Ярослав Изотов (педагог А.С. Пименова, Центр «Созвездие) с работой «Дорога жизни»; 1 место - Максим Игнатенко (педагог И.Е.Трофимова, детский сад №17) с работой «На Берлин!». В номинации «графика» гран-при - у Надежды Атаманенко (педагог И.А. Максимова, школа №9) за работу «Ленинградская квартира»; 1 место – Иван Иванов (педагог С.П. Фахриддинова, детский сад №7/61) за работу «За наше счастье храбро бились деды». В номинации «декоративно-прикладное искусство» 1 место получили Артем Кузенный (педагог Т.В. Трифонова, центр «Созвездие») за работу «Бой за Родину!» и коллективная работа «Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей» группы детского сада №22 (педагог Ж.Н.Ушакова).

В возрастной категории 8-9 лет было две подгруппы. Среди ребят, представляющих на конкурсе свои школы, в номинации «живопись» победил Марк Григорьев (педагог О.С. Федорова, Пламенская школа) с работой «Город в осаде». В номинации «декоративно-прикладное искусство» гран-при получил Иван Михалевич (педагог А.В. Хабибулина, Вырицкая школа №1) за работу «Дорога жизни», 1 место - Денис Стальчук (педагог Ю.В. Ялымова, Таицкая школа) за работу «За Родину!».

Среди воспитанников учреждений дополнительного образования в номинации «графика» 1 место у Ксении Тарасовой (педагог О.Н. Краева, «Журавушка») за работу «Освобождение Гатчины». В номинации «декоративно-прикладное искусство» гран-при получила коллективная работа «Танки идут!» творческого объединения «Юные туристы-краеведы» (педагог В.М. Калалб, центр Созвездие»), 1 место – Ева Паршина (педагог Т.В. Тришина, «Журавушка») за работу «Цветы Победы».

В возрастной категории 10-12 лет среди учеников школ в номинации «графика» гран-при завоевала Софья Сойтонен (педагог М.В. Трубникова, Пригородная школа) за работу «Солдат Победы!». 1 место – Таисия Вершина (педагог В.А. Полещук, Вырицкая школа №1) за работу «В ожидании войны».

В номинации «живопись» еще одно гран-при получила Софья Сойтонен за работу «Трудный путь им пришлось пройти», 1 место – Егор Исиляев (педагог М.И. Ходарова, Вырицкая школа №1) за работу «На дороге жизни» и Илья Решетов (педагог Е.В. Киселева, школа №4) за работу «Юный партизан».

В этой же возрастной категории среди воспитанников учреждений дополнительного образования в номинации «графика» гран-при получила Полина Цыбина (педагог О.Н. Краева, «Журавушка») за работу «И ночью, и днем – продукты в Ленинград мы везем!», 1 место – Екатерина Хребтова (педагог Я.П. Решетникова, центр «Созвездие») за работу «Мы помним». В номинации «живопись» гран-при у Майи Дмитриевой (педагог Н.Н. Калмыкова, РЦДТ) за работу «Ура! Победа за нами!», 1 место – Диана Ниязханова (педагог Е.Г. Гринкявичене, РЦДТ) за работу «Помощь прибыла» и Владислав Ломтев (педагог И.В. Тимченко, центр «Созвездие») за работу «На Курской дуге». В номинации «декоративно-прикладное искусство» победила Вероника Фадеева (педагог А.М. Попова, «Журавушка») с работой «Собака-санитар».

В возрастной категории 13-15 лет в номинации «живопись» гран-при завоевала Милина Султанова (педагог Е.И. Головкина, Вырицкая школа №1) за работу «В памяти…», 1 место – Дарья Попкова (педагог М.Г.Львовская, школа №11) за работу «Дорога жизни». В номинации «графика» гран-при получил Антон Хлебородов (педагог Е.Н. Кузнецова, лицей №3) за работу «Оккупированная Гатчина», 1 место – Анна Харламова (педагог Е.И. Головкина, Вырицкая школа №1) за работу «Солдат после боя». В номинации «декоративно-прикладное искусство» 1 место – Алина Чепкасова (педагог С.Ю. Макунина, школа №11) за работу «Спасибо деду за Победу!».

В этой же возрастной категории среди воспитанников учреждений дополнительного образования в номинации «живопись» гран-при завоевала София Чеснокова (педагог И.Г. Щеголева, центр «Созвездие») за работу «Семейные реликвии», 1 место – Мария Терещенко (Н.Н. Калмыкова, РЦДТ) за работу «Раненный» и Арина Кеушкова (педагог Я.П. Решетникова, центр «Созвездие») за работу «Салют Победы в Ленинграде».

В возрастной категории 16-18 лет гран-при в номинации «графика» получила Анна Старцева (педагог Н.В. Филиппова, Вырицкая школа №1) за работу «Парад победителей», 1 место – Анна Михалевич (педагог Н.В. Филиппова, Вырицкая школа №1) за работу «Дорога жизни». В номинации «живопись» гран-при получила Ксения Онучина (педагог Я.П.Решетникова, центр «Созвездие») за работу «На нашей улице праздник!», 1 место – Дарья Никитина (педагог В.И. Чернова, школа №11) за работу «Кусок хлеба».

Огромная благодарность всем педагогам и детям, которые предоставили свои работы​ на выставку-конкурс. Отдельные слова​ благодарности коллективу центра «Созвездие» за хорошую подготовку и проведение конкурса. Все желающие могут посмотреть творческие работы детей до 9 марта по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д.22, центр «Созвездие».

И.И. Моисеева, председатель жюри, член президиума Совета ветеранов, ветеран педагогического труда