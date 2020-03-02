Война глазами детей

Выставка-конкурс детского творчества проходит в Гатчинском
центре «Созвездие» - структурном подразделении Районного центра детского
творчества. В ней приняли участие 225 учеников 45 образовательных учреждений
Гатчины и района.
Цель конкурса - воспитание у подрастающего
поколения чувства гордости за победу в Великой Отечественной войне и уважения к
ветеранам фронта и тыла.
Членам жюри было сложно работать, так как
достойных работ было много. Их вниманию были представлены работы по шести темам:
«Мы победим!», «Цветы Великой Победы», «Память о героях священна», «Слава тебе,
победитель-солдат», «Дорогами войны», «Юные безусые герои…». Итоги конкурса
были подведены 14 февраля.
Жюри присуждало гран-при, а также три призовых
места в пяти возрастных группах, двух подгруппах и трех номинациях. Всего было
отмечено 99 юных авторов от 6 по 18 лет и три коллективные работы.
Вот имена победителей.
В возрастной категории 6-7 лет в номинации «живопись» гран-при завоевал Ярослав Изотов (педагог А.С. Пименова,
Центр «Созвездие) с работой «Дорога жизни»; 1 место - Максим Игнатенко (педагог И.Е.Трофимова, детский сад №17) с работой
«На Берлин!». В номинации «графика» гран-при - у Надежды Атаманенко (педагог И.А. Максимова, школа №9) за работу
«Ленинградская квартира»; 1 место – Иван
Иванов (педагог С.П. Фахриддинова, детский сад №7/61) за работу «За наше
счастье храбро бились деды». В номинации «декоративно-прикладное искусство» 1
место получили Артем Кузенный
(педагог Т.В. Трифонова, центр «Созвездие») за работу «Бой за Родину!» и
коллективная работа «Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых
журавлей» группы детского сада №22
(педагог Ж.Н.Ушакова).
В возрастной категории 8-9 лет было две подгруппы. Среди ребят, представляющих на конкурсе
свои школы, в номинации «живопись» победил Марк
Григорьев (педагог О.С. Федорова, Пламенская школа) с работой «Город в
осаде». В номинации «декоративно-прикладное искусство» гран-при получил Иван Михалевич (педагог А.В. Хабибулина,
Вырицкая школа №1) за работу «Дорога жизни», 1 место - Денис Стальчук (педагог Ю.В. Ялымова, Таицкая школа) за работу «За
Родину!».
Среди воспитанников учреждений дополнительного
образования в номинации «графика» 1 место у Ксении Тарасовой (педагог О.Н. Краева, «Журавушка») за работу «Освобождение
Гатчины». В номинации «декоративно-прикладное искусство» гран-при получила
коллективная работа «Танки идут!» творческого
объединения «Юные туристы-краеведы» (педагог В.М. Калалб, центр Созвездие»),
1 место – Ева Паршина (педагог Т.В. Тришина,
«Журавушка») за работу «Цветы Победы».
В возрастной категории 10-12 лет среди учеников школ в номинации «графика» гран-при завоевала
Софья Сойтонен (педагог М.В.
Трубникова, Пригородная школа) за работу «Солдат Победы!». 1 место – Таисия Вершина (педагог В.А. Полещук,
Вырицкая школа №1) за работу «В ожидании войны».
В номинации «живопись» еще одно гран-при получила
Софья Сойтонен за работу «Трудный
путь им пришлось пройти», 1 место – Егор
Исиляев (педагог М.И. Ходарова, Вырицкая школа №1) за работу «На дороге
жизни» и Илья Решетов (педагог Е.В.
Киселева, школа №4) за работу «Юный партизан».
В этой же возрастной категории среди
воспитанников учреждений дополнительного образования в номинации «графика»
гран-при получила Полина Цыбина
(педагог О.Н. Краева, «Журавушка») за работу «И ночью, и днем – продукты в
Ленинград мы везем!», 1 место – Екатерина
Хребтова (педагог Я.П. Решетникова, центр «Созвездие») за работу «Мы
помним». В номинации «живопись» гран-при у Майи
Дмитриевой (педагог Н.Н. Калмыкова, РЦДТ) за работу «Ура! Победа за нами!»,
1 место – Диана Ниязханова (педагог
Е.Г. Гринкявичене, РЦДТ) за работу «Помощь прибыла» и Владислав Ломтев (педагог И.В. Тимченко, центр «Созвездие») за
работу «На Курской дуге». В номинации «декоративно-прикладное искусство»
победила Вероника Фадеева (педагог
А.М. Попова, «Журавушка») с работой «Собака-санитар».
В возрастной категории 13-15 лет в номинации «живопись» гран-при завоевала Милина Султанова (педагог Е.И. Головкина,
Вырицкая школа №1) за работу «В памяти…», 1 место – Дарья Попкова (педагог М.Г.Львовская, школа №11) за работу «Дорога
жизни». В номинации «графика» гран-при получил Антон Хлебородов (педагог Е.Н. Кузнецова, лицей №3) за работу «Оккупированная
Гатчина», 1 место – Анна Харламова
(педагог Е.И. Головкина, Вырицкая школа №1) за работу «Солдат после боя». В
номинации «декоративно-прикладное искусство» 1 место – Алина Чепкасова (педагог С.Ю. Макунина, школа №11) за работу
«Спасибо деду за Победу!».
В этой же возрастной категории среди
воспитанников учреждений дополнительного образования в номинации «живопись»
гран-при завоевала София Чеснокова
(педагог И.Г. Щеголева, центр «Созвездие») за работу «Семейные реликвии», 1
место – Мария Терещенко (Н.Н. Калмыкова,
РЦДТ) за работу «Раненный» и Арина
Кеушкова (педагог Я.П. Решетникова, центр «Созвездие») за работу «Салют
Победы в Ленинграде».
В возрастной категории 16-18 лет гран-при в номинации «графика» получила Анна Старцева (педагог Н.В. Филиппова, Вырицкая школа №1) за работу
«Парад победителей», 1 место – Анна
Михалевич (педагог Н.В. Филиппова, Вырицкая школа №1) за работу «Дорога
жизни». В номинации «живопись» гран-при получила Ксения Онучина (педагог Я.П.Решетникова, центр «Созвездие») за
работу «На нашей улице праздник!», 1 место – Дарья Никитина (педагог В.И. Чернова, школа №11) за работу «Кусок
хлеба».
Огромная благодарность всем педагогам и детям,
которые предоставили свои работы на выставку-конкурс. Отдельные слова благодарности коллективу центра
«Созвездие» за хорошую подготовку и проведение конкурса. Все желающие могут
посмотреть творческие работы детей до 9 марта по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса,
д.22, центр «Созвездие».
И.И. Моисеева, председатель жюри, член президиума Совета ветеранов, ветеран педагогического труда