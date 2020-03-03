Наша гордость, надежда и сила!

На территории нашего района этот «парный» конкурс проводится с 1999 года – уже 21 год. По традиции его участниками стали 17 мужчин и 17 женщин - победители конкурсов, которые сначала прошли в городских и сельских поселениях Гатчинского района. Это, своего рода, признание их достижений руководителями органов местного самоуправления и земляками.

Поздравить лауреатов конкурса прибыли люди, которые не понаслышке знают, как важно работать вместе в одном направлении на благо Гатчинского района и Ленинградской области.

- Меняются эпохи, меняются руководители, но сама традиция чествовать «Женщину года» и «Человека слова и дела» - одна из лучших традиций гатчинской земли, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Я искренне благодарна всем за сохранение этой удивительной традиции. Это возможность вам, уважаемые земляки, проявить себя в профессиональной, общественной, политической деятельности, а для нас, представителей власти, - это хорошая возможность сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за жизненную позицию, за ваш вклад в развитие каждого конкретного поселения, предприятия или учреждения и, конечно, гатчинской земли. Я надеюсь, что эта добрая традиция будет и дальше активной мотивацией для развития. Сегодня время настолько динамичное, что у нас с вами нет вариантов: мы должны стремиться к лучшему, быть эффективнее. Я очень рассчитываю, что мы, объединяя наш с вами потенциал, будет стараться, чтобы Гатчинский район оставался одним из лидеров в Ленобласти, на Северо-Западе и в России.

- Общественное признание – это наивысшее признание трудов и заслуг, - отметил глава Гатчинского района Виталий Филоненко и пожелал участникам торжества быть активными и готовыми к новым свершениям во имя процветания Гатчинского района.

Прозвучали приветствия и поздравления от главы города Коммунар Людмилы Шагай, потому что именно в Коммунаре в очередной раз проходил праздник. Лауреатов конкурса поздравили гатчинские депутаты Законодательного собрания Ленинградской области. Александр Русских назвал присутствовавших в зале «золотым фондом Гатчинского района и Ленинградской области». «Яркого весеннего солнца, успехов в труде и исполнения заветных желаний», - пожелала Лариса Пункина. Татьяна Бездетко отметила, что в зале много знакомых, неравнодушных, молодых людей, и это все не может не радовать. От областного женского движения победителей и лауреатов конкурса тепло поздравила Людмила Тептина и напомнила, что именно женское движение инициировало проведение этих замечательных конкурсов.

По итогам 2019 года в числе лауреатов-мужчин два директора, один руководитель военно-патриотического клуба, глава поселения и два депутата, активные пенсионеры, фермер, слесарь-шофер, тренеры, учителя истории и физкультуры. У многих в характеристике отмечено, что они каждый на своем месте способствуют развитию и процветанию гатчинской земли, участвуют в субботниках, оказывают помощь в проведении общественно-значимых мероприятий, а также активно занимаются спортом и своим примером заражают подрастающее поколение.

Среди женщин-лауреатов в основном работники сферы образования и культуры – директора школ и их заместители, библиотекари, заведующая и воспитатель, педагог дополнительного образования, два учителя физкультуры, руководители творческих коллективов, а еще агроном, фермер и председатель Семейного совета.

Звания лауреатов конкурса были удостоены люди не только самых разных профессий, но и разного возраста: от молодых специалистов – до самых мудрых и опытных. Лауреатом конкурса «Женщина года 2019» от Вырицкого городского поселения стала ветеран Великой Отечественно войны Нина Дмитриевна Фролова. Третьего марта ей исполнилось 99 лет. Все 900 дней блокады Нина Дмитриевна находилась в осажденном Ленинграде. В поселке Вырица она живет уже 59 лет, из них 20 лет проработала в поликлинике, 26 лет - на скорой помощи. Нина Дмитриевна – добрый, заботливый, открытый человек, пользуется уважением и авторитетом среди жителей Вырицы.

Победитель конкурса «Человек слова и дела-2019» Александр Александрович Нестеров представлял Таицкое городское поселение. Александр Александрович - директор Молодежного центра поселка Тайцы, депутат Таицкого поселения, заслуженный тренер боевых искусств, с 2012 года и по настоящее время является руководителем Федерации Киокусинкай карате-до Ленинградской области.

В январе 2018 года Александр Нестеров награжден золотым знаком ГТО. За время работы им было подготовлено более 300 спортсменов, которые стали призерами и чемпионами всероссийских и международных турниров по единоборствам, шесть чемпионов мира, 15 призеров мира, 23 чемпиона Европы, 11 мастеров спорта России и три мастера спорта международного класса.