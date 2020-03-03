Наша гордость, надежда и сила!

На территории нашего района этот «парный» конкурс проводится с 1999 года
– уже 21 год. По традиции его участниками
стали 17 мужчин и 17 женщин - победители конкурсов, которые сначала прошли в
городских и сельских поселениях Гатчинского района. Это, своего рода,
признание их достижений руководителями органов местного самоуправления и земляками.
Поздравить лауреатов конкурса прибыли люди, которые не
понаслышке знают, как важно работать вместе в одном направлении на благо
Гатчинского района и Ленинградской области.
- Меняются эпохи, меняются
руководители, но сама традиция чествовать «Женщину года» и «Человека слова и
дела» - одна из лучших традиций гатчинской земли, - сказала глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим. - Я искренне
благодарна всем за сохранение этой удивительной традиции. Это возможность вам,
уважаемые земляки, проявить себя в профессиональной, общественной, политической
деятельности, а для нас, представителей власти, - это хорошая возможность
сказать вам огромное спасибо за ваш труд, за жизненную позицию, за ваш вклад в
развитие каждого конкретного поселения, предприятия или учреждения и, конечно, гатчинской
земли. Я надеюсь, что эта добрая традиция будет и дальше активной мотивацией для
развития. Сегодня время настолько динамичное, что у нас с вами нет вариантов:
мы должны стремиться к лучшему, быть эффективнее. Я очень рассчитываю, что мы,
объединяя наш с вами потенциал, будет стараться, чтобы Гатчинский район
оставался одним из лидеров в Ленобласти, на Северо-Западе и в России.
- Общественное признание – это наивысшее
признание трудов и заслуг, - отметил глава Гатчинского района Виталий Филоненко
и пожелал участникам торжества быть
активными и готовыми к новым свершениям во имя процветания Гатчинского района.
Прозвучали приветствия и поздравления от главы города
Коммунар Людмилы Шагай, потому что именно в Коммунаре в очередной раз проходил
праздник. Лауреатов конкурса поздравили гатчинские депутаты Законодательного собрания
Ленинградской области. Александр
Русских назвал присутствовавших в зале «золотым фондом Гатчинского района и
Ленинградской области». «Яркого весеннего солнца, успехов в труде и исполнения
заветных желаний», - пожелала Лариса Пункина. Татьяна Бездетко отметила, что в
зале много знакомых, неравнодушных, молодых людей, и это все не может не
радовать. От областного женского движения победителей и лауреатов конкурса
тепло поздравила Людмила Тептина и напомнила, что именно женское движение
инициировало проведение этих замечательных конкурсов.
По итогам
2019 года в числе лауреатов-мужчин два директора, один руководитель военно-патриотического
клуба, глава поселения и два депутата, активные пенсионеры, фермер,
слесарь-шофер, тренеры, учителя истории и физкультуры. У многих в
характеристике отмечено, что они каждый на своем месте способствуют развитию и
процветанию гатчинской земли, участвуют в субботниках, оказывают помощь в
проведении общественно-значимых мероприятий, а также активно занимаются спортом
и своим примером заражают подрастающее поколение.
Среди
женщин-лауреатов в основном работники сферы образования и культуры – директора
школ и их заместители, библиотекари, заведующая и воспитатель, педагог
дополнительного образования, два учителя физкультуры, руководители творческих
коллективов, а еще агроном, фермер и председатель Семейного совета.
Звания лауреатов
конкурса были удостоены люди не только самых разных профессий, но и разного
возраста: от молодых специалистов – до самых мудрых и опытных. Лауреатом
конкурса «Женщина года 2019» от Вырицкого городского поселения стала ветеран
Великой Отечественно войны Нина Дмитриевна Фролова. Третьего марта ей
исполнилось 99 лет. Все 900 дней блокады Нина Дмитриевна находилась в
осажденном Ленинграде. В поселке Вырица она живет уже 59 лет, из них 20 лет
проработала в поликлинике, 26 лет - на скорой помощи. Нина Дмитриевна – добрый,
заботливый, открытый человек, пользуется уважением и авторитетом среди жителей
Вырицы.
Победитель конкурса «Человек слова и
дела-2019» Александр Александрович Нестеров представлял Таицкое городское
поселение. Александр Александрович -
директор Молодежного центра поселка Тайцы, депутат Таицкого поселения,
заслуженный тренер боевых искусств, с 2012 года и по настоящее время является
руководителем Федерации Киокусинкай карате-до Ленинградской области.
В
январе 2018 года Александр Нестеров награжден золотым знаком ГТО. За время
работы им было подготовлено более 300 спортсменов, которые стали призерами и
чемпионами всероссийских и международных турниров по единоборствам, шесть
чемпионов мира, 15 призеров мира, 23 чемпиона Европы, 11 мастеров спорта России
и три мастера спорта международного класса.
Победитель
конкурса «Женщина года-2019» - директор музея города Гатчины Екатерина
Алексеевна Потоцкая. Под ее
руководством музей обрел новую жизнь и стал современной точкой притяжения для
жителей и гостей города Гатчины всех возрастов. В 2019 году при участии
Екатерины Алексеевны состоялись открытие новой музейной экспозиции «Ингербург»
с включением «военных трофеев» памятника регионального значения Ингербургские
ворота, осуществлен совместный проект с ГМЗ «Гатчина» - выпуск
иллюстрированного издания «Архитектурный атлас Гатчины до 1917 года». На
постоянной основе проводится цикл концертов «Гатчинские музыкальные сезоны» с
участием ведущих музыкантов симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Екатерина
Алексеевна является членом Совета по культуре и искусству Гатчинского района и
Общественного Совета при УМВД России по Гатчинскому району.
Участников торжественной церемонии поздравили
руководитель общественной приемной губернатора Ленинградской области по
Гатчинскому району Людмила Павловна Сенькина, а также руководители профсоюзных
организаций Гатчинского района.
К поздравлениям присоединились творческие коллективы и
исполнители.
«Человек слова
и дела - 2019»
Жилин Владимир Михайлович, руководитель
военно-патриотического клуба «Отчий край», город Гатчина
Павлов Игорь Васильевич, заместитель директора
Управления культуры и спорта города Коммунар, депутат Совета депутатов
Коммунарского поселения, город Коммунар
Кибирев Павел Павлович, бригадир, слесарь-шофер
ремонтной бригады АО «Коммунальные системы Гатчинского района», староста
деревни Пегелево, Веревское сельское поселение.
Павлюченков Александр Витальевич, учитель
физкультуры Лукашевской средней школы, Пудомягское сельское поселение
Крень Алексей Евгеньевич, председатель уличного
комитета поселка Вырица, Вырицкое городское поселение
Хмелевский Антон Юрьевич, директор ритуального
агентства «Черный тюльпан», активист Семейного совета Дружногорского поселения,
Дружногорское городское поселение.
Фёдоров Александр Александрович, тренер отделения
футбола муниципальное автономное учреждение «спортивная школа олимпийского
резерва» - «Ника», Сиверское городское поселение.
Веселовский Артем Евгеньевич, директор
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения здравоохранения
«Психиатрическая больница № 1 им. Кащенко», Большеколпанское сельское
поселение.
Хапугин Михаил Анатольевич, общественный активист
поселка Суйда, Кобринское сельское поселение
Антонов Евгений Викторович, учитель истории
Пригородной средней школы, Новосветское сельское поселение
Колесников Дмитрий Андреевич, фермер в деревне
Ковшово, Сусанинское сельское поселение
Кизилов Сергей Иванович, депутат совета депутатов
поселения, Войсковицкое сельское поселение.
Конопкин Анатолий Николаевич, активный участник
общественной жизни поселения, Елизаветинское сельское поселение.
Гордобойнов Александр Алексеевич, глава Пудостьского
сельского поселения, Пудостьское сельское поселение.
Мельников Иван Михайлович, пенсионер, активный
участник общественной жизни поселения, Рождественское сельское поселение.
Лапшин Дмитрий Олегович, депутат совета депутатов
поселения, Сяськелевское сельское поселение.
«Женщина года
- 2019»
Цуканова Ольга Николаевна, руководитель эстрадной
студии «Ералаш», город Коммунар.
Никонова Елена Юрьевна, заместитель директора по
воспитательной работе Таицкой средней школы, инициатор и бессменный
руководитель подросткового волонтёрского клуба «Тайро» (Таицкий ровесник),
Таицкое городское поселение.
Макеева Светлана Сергеевна, воспитатель детского
сада №16 в деревне Малое Верево, Веревское сельское поселение.
Фадеева Наталья Николаевна, заведующая детским садом
№ 32 в поселке Лукаши, Пудомягское сельское поселение.
Фролова Нина Дмитриевна, ветеран Великой
Отечественной
войны, Вырицкое городское поселение.
Иванова Татьяна Викторовна, председатель Семейного
совета Дружногорского городского поселения, Дружногорское городское поселение.
ЧеркасоваЛюбовь Ивановна, руководитель театрального
коллектива «Балаганчик», Сиверское городское поселение.
Малафеева Марина Николаевна, заведующая
Прибытковской сельской библиотекой, Кобринское сельское поселение.
Магомедова Мархет Адамовна, учитель физической
культуры Пригородной средней школы, Новосветское сельское поселение.
Бурдова Анна Романовна, учитель физической культуры
Сусанинской средней школы, Сусанинское сельское поселение.
Лебедева Валентина Васильевна, главный агроном АО
«Гатчинское», Большеколпанское сельское поселение
Пухлякова Лариса Николаевна, глава
крестьянско-фермерского хозяйства в деревне Рябизи, Войсковицкое сельское
поселение.
Маркова Татьяна Евгеньевна, педагог дополнительного
образования Районного центра детского творчества города Гатчина, Елизаветинское
сельское поселение.
Саволайнен Ирина Владимировна, заместитель директора
по учебно-воспитательной работе Терволовской школы, Пудостьское сельское
поселение.
Чечкина Ольга Николаевна, библиотекарь Батовской
сельской библиотеки, Рождественское сельское поселение.
Князева Наталья Григорьевна, директор Сяськелевской
детской школы искусств и преподаватель на отделении «Искусство театра», депутат
совета депутатов поселения, Сяськелевское сельское поселение.