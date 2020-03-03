В Гатчине вручили первые «Подарки новорождённому»

Получить
«Подарок новорожденному» смогут семьи с детьми, родившимися с 1 января
2020 года, где хотя бы один из родителей и ребенок зарегистрированы в
Ленинградской области. Выдача
подарков будет производиться через МФЦ или ЗАГСы.
В
Гатчине первыми свои подарки получили семья Пацкан, в которой 21 февраля
родился сын Игнат, и семья Петровых, которая 11 февраля пополнилась еще одной
дочкой – Анютой.
Руководитель
Гатчинского ЗАГСа Нина Лашкова поздравила родителей с пополнением в семье и
вручила свидетельства о рождении детей.
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Нет ничего прекраснее, чем рождение детей. Уверена, что ваши дети будут
счастливыми и здоровыми, а вы научите их любить не только своих близких и
друзей, но и Родину – Россию, а также малую Родину – Гатчинский район, -
сказала она.
Поздравить
гатчинские семьи с появлением маленького, но такого большого счастья также пришли
почетные гости.
Глава
Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко пожелал семьям не
останавливаться на достигнутом, но главное - быть счастливыми.
Глава
администрации Гатчинского района Людмила Нещадим сказала, что сегодня «жить на
земле ленинградской – большое счастье». В регионе разработан широкий комплекс
мер социальной поддержки семей с детьми. Для того чтобы воспользоваться ими,
родителям необходимо обратиться в МФЦ и органы соцзащиты, где можно получить
все необходимые консультации и оформить выплаты.
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Отрадно, что ленинградская семья, и, в частности, наша гатчинская семья стала
больше, благодаря вам. Желаю вашим семьям счастья, добра, любви и благополучия,
- добавила Людмила Нещадим.
Заместитель
начальника управления ЗАГС Ленинградской области Юлия Грядицкая присоединилась
к поздравлениям и вручила семье Пацкан и семье Петровых памятные медали «Родившемуся
на земле Ленинградской».
В
состав подарочного набора входят байковое одеяло, пеленки, клеенка, боди с
длинными и короткими рукавами, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для
зубов, а также светоотражатель для коляски. Обе мамочки отметили
своевременность таких подарков.