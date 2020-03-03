В Гатчине вручили первые «Подарки новорождённому»

Получить «Подарок новорожденному» смогут семьи с детьми, родившимися с 1 января 2020 года, где хотя бы один из родителей и ребенок зарегистрированы в Ленинградской области. Выдача подарков будет производиться через МФЦ или ЗАГСы.

В Гатчине первыми свои подарки получили семья Пацкан, в которой 21 февраля родился сын Игнат, и семья Петровых, которая 11 февраля пополнилась еще одной дочкой – Анютой.

Руководитель Гатчинского ЗАГСа Нина Лашкова поздравила родителей с пополнением в семье и вручила свидетельства о рождении детей.

- Нет ничего прекраснее, чем рождение детей. Уверена, что ваши дети будут счастливыми и здоровыми, а вы научите их любить не только своих близких и друзей, но и Родину – Россию, а также малую Родину – Гатчинский район, - сказала она.

Поздравить гатчинские семьи с появлением маленького, но такого большого счастья также пришли почетные гости.

Глава Гатчины и Гатчинского района Виталий Филоненко пожелал семьям не останавливаться на достигнутом, но главное - быть счастливыми.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим сказала, что сегодня «жить на земле ленинградской – большое счастье». В регионе разработан широкий комплекс мер социальной поддержки семей с детьми. Для того чтобы воспользоваться ими, родителям необходимо обратиться в МФЦ и органы соцзащиты, где можно получить все необходимые консультации и оформить выплаты.

- Отрадно, что ленинградская семья, и, в частности, наша гатчинская семья стала больше, благодаря вам. Желаю вашим семьям счастья, добра, любви и благополучия, - добавила Людмила Нещадим.

Заместитель начальника управления ЗАГС Ленинградской области Юлия Грядицкая присоединилась к поздравлениям и вручила семье Пацкан и семье Петровых памятные медали «Родившемуся на земле Ленинградской».

В состав подарочного набора входят байковое одеяло, пеленки, клеенка, боди с длинными и короткими рукавами, штанишки, чепчик, шапочка, прорезыватель для зубов, а также светоотражатель для коляски. Обе мамочки отметили своевременность таких подарков.