Александр Дрозденко: «Работаем на доверии»

«Нам предстоит непростой период, — отметил Александр Дрозденко, — люди должны доверять нам, а мы, в свою очередь, должны доверять людям. И максимально упростить подачу любых заявлений о пособиях, социальной помощи, выдачу любых справок, все имеющиеся выплаты надо продлевать в автоматическом режиме».

По словам губернатора, на взаимном доверии должны, главным образом, строиться и все противоэпидемические мероприятия. «Никаких солдат или росгвардейцев с автоматами на улицах Ленинградской области не будет, — подчеркнул губернатор. — Вводя любые ограничительные меры, мы рассчитываем, прежде всего, на сознательность наших сограждан и доверяем им.

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области