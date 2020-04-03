Александр Дрозденко: «Работаем на доверии»

«Нам предстоит непростой период, — отметил Александр
Дрозденко, — люди должны доверять нам, а мы, в свою очередь, должны доверять
людям. И максимально упростить подачу любых заявлений о пособиях, социальной
помощи, выдачу любых справок, все имеющиеся выплаты надо продлевать в
автоматическом режиме».
По словам губернатора, на взаимном доверии должны,
главным образом, строиться и все противоэпидемические мероприятия. «Никаких
солдат или росгвардейцев с автоматами на улицах Ленинградской области не будет,
— подчеркнул губернатор. — Вводя любые ограничительные меры, мы рассчитываем,
прежде всего, на сознательность наших сограждан и доверяем им.
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области