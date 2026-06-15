В Ленинградской области стартовал прием заявок на Всероссийскую профориентационную премию «Россия – мои горизонты» — 2026

Премия является частью федерального форума «Россия – мои горизонты», который пройдет в Москве с 5 по 7 сентября 2026 года. Это ключевое событие года в сфере профориентации в России. Форум объединяет профориентационные практики, обмен опытом между регионами, образовательными организациями и предприятиями.

Заявки на участие принимаются до 1 августа 2026 года на официальном сайте premia.bvbinfo.ru

Подробности о том, как принять участие и подать заявку можно найти в положении о конкурсе.

Участниками могут стать как физические, так и юридические лица, задействованные в профориентационной работе:

педагоги, учителя, мастера производственного обучения;

руководители образовательных организаций;

представители компаний-работодателей – партнеров проекта «Билет в будущее»;

школьники от 14 лет;

студенты педагогических вузов и колледжей.

Номинации 2026 года:

«Горизонты образования» – для педагогов и образовательных организаций, представляющих методические и дидактические материалы. «Плечо к плечу: партнеры года» – для компаний-работодателей. «Профориентация: безграничные возможности» – для проектов, направленных на профориентацию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью. «Шаг вперед» – для проектов, помогающих детям из групп риска. «Россия – мои горизонты» – для школьников от 14 лет с творческими профориентационными проектами. «Учить учить: педагогическая профориентация» – для студентов педагогических направлений с разработками занятий. «Регионы – драйверы ЕМП» – для исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования.

В этом году конкурс будет проходить в несколько этапов:

Отборочный этап : с 10 июня по 1 августа 2026 года: регистрация участников, подача заявок и техническая экспертиза.

Федеральный заочный этап : с 1 по 14 августа 2026 года: оценка материалов Жюри, формирование списка номинантов.

Этап награждения: определение лауреатов и торжественная церемония вручения.

В этом году лауреатов Премии назовут 7 сентября 2026 года на новой инновационной площадке – в кампусе МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве.