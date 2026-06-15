В Ленинградской области стартовал прием заявок на Всероссийскую профориентационную премию «Россия – мои горизонты» — 2026
Открыт прием заявок на соискание Всероссийской премии «Россия – мои горизонты». Это национальный конкурс, который отмечает лучшие достижения в реализации профориентационных практик. Премия проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда Гуманитарных Проектов, оператора ЕМП «Билет в будущее». К участию приглашаются ленинградские педагоги, работодатели, региональные команды и сами школьники, чтобы поделиться своими проектами и масштабировать их.
Премия является частью федерального форума «Россия – мои горизонты», который пройдет в Москве с 5 по 7 сентября 2026 года. Это ключевое событие года в сфере профориентации в России. Форум объединяет профориентационные практики, обмен опытом между регионами, образовательными организациями и предприятиями.
Заявки на участие принимаются до 1 августа 2026 года на официальном сайте premia.bvbinfo.ru
Подробности о том, как принять участие и подать заявку можно найти в положении о конкурсе.
Участниками могут стать как физические, так и юридические лица, задействованные в профориентационной работе:
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педагоги, учителя, мастера производственного обучения;
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руководители образовательных организаций;
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представители компаний-работодателей – партнеров проекта «Билет в будущее»;
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школьники от 14 лет;
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студенты педагогических вузов и колледжей.
Номинации 2026 года:
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«Горизонты образования» – для педагогов и образовательных организаций, представляющих методические и дидактические материалы.
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«Плечо к плечу: партнеры года» – для компаний-работодателей.
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«Профориентация: безграничные возможности» – для проектов, направленных на профориентацию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.
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«Шаг вперед» – для проектов, помогающих детям из групп риска.
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«Россия – мои горизонты» – для школьников от 14 лет с творческими профориентационными проектами.
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«Учить учить: педагогическая профориентация» – для студентов педагогических направлений с разработками занятий.
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«Регионы – драйверы ЕМП» – для исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования.
В этом году конкурс будет проходить в несколько этапов:
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Отборочный этап: с 10 июня по 1 августа 2026 года: регистрация участников, подача заявок и техническая экспертиза.
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Федеральный заочный этап: с 1 по 14 августа 2026 года: оценка материалов Жюри, формирование списка номинантов.
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Этап награждения: определение лауреатов и торжественная церемония вручения.
В этом году лауреатов Премии назовут 7 сентября 2026 года на новой инновационной площадке – в кампусе МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве.