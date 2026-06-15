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В Ленинградской области стартовал прием заявок на Всероссийскую профориентационную премию «Россия – мои горизонты» — 2026

Открыт прием заявок на соискание Всероссийской премии «Россия – мои горизонты». Это национальный конкурс, который отмечает лучшие достижения в реализации профориентационных практик. Премия проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации и Фонда Гуманитарных Проектов, оператора ЕМП «Билет в будущее». К участию приглашаются ленинградские педагоги, работодатели, региональные команды и сами школьники, чтобы поделиться своими проектами и масштабировать их.

Рубрики:  Образование

Премия является частью федерального форума «Россия – мои горизонты», который пройдет в Москве с 5 по 7 сентября 2026 года. Это ключевое событие года в сфере профориентации в России. Форум объединяет профориентационные практики, обмен опытом между регионами, образовательными организациями и предприятиями. 

Заявки на участие принимаются до 1 августа 2026 года на официальном сайте premia.bvbinfo.ru 

Подробности о том, как принять участие и подать заявку можно найти в положении о конкурсе.

Участниками могут стать как физические, так и юридические лица, задействованные в профориентационной работе:

  • педагоги, учителя, мастера производственного обучения;

  • руководители образовательных организаций;

  • представители компаний-работодателей – партнеров проекта «Билет в будущее»;

  • школьники от 14 лет;

  • студенты педагогических вузов и колледжей.

Номинации 2026 года:

  1. «Горизонты образования» – для педагогов и образовательных организаций, представляющих методические и дидактические материалы.

  2. «Плечо к плечу: партнеры года» – для компаний-работодателей.

  3. «Профориентация: безграничные возможности» – для проектов, направленных на профориентацию обучающихся с ОВЗ и инвалидностью.

  4. «Шаг вперед» – для проектов, помогающих детям из групп риска.

  5. «Россия – мои горизонты» – для школьников от 14 лет с творческими профориентационными проектами.

  6. «Учить учить: педагогическая профориентация» – для студентов педагогических направлений с разработками занятий.

  7. «Регионы – драйверы ЕМП»  для исполнительных органов субъектов РФ, осуществляющих управление в сфере образования.

В этом году конкурс будет проходить в несколько этапов:

  • Отборочный этап: с 10 июня по 1 августа 2026 года: регистрация участников, подача заявок и техническая экспертиза.

  • Федеральный заочный этап: с 1 по 14 августа 2026 года: оценка материалов Жюри, формирование списка номинантов.

  • Этап награждения: определение лауреатов и торжественная церемония вручения.

В этом году лауреатов Премии назовут 7 сентября 2026 года на новой инновационной площадке – в кампусе МГТУ имени Н.Э. Баумана в Москве. 

 