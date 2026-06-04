В Гатчине на улице Чкалова установили бюст Чкалова

- Это весьма символично, поскольку в этом году Гатчина отмечает свое 230-летие, и наша миссия – сделать все возможное, чтобы максимально сохранить богатейшую историю Гатчинского края и передать ее потомкам. Отрадно, что на церемонии открытия присутствовали все поколения жителей нашего города, от мала до велика, - сказала глава администрации Гатчинского округа Людмила Нещадим.

В том, что памятник легендарному летчику появился на гатчинской земле, большая заслуга руководителя отделения Всероссийского культурно-патриотического проекта «Аллея Российской славы» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Виталия Шияна и социального предпринимателя, директора строительной фирмы «АСК-строй» Сергея Кима. Создатель памятника – народный художник РФ, скульптор Салават Щербаков.