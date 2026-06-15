Бывают дни, которых краше нет!

Я здесь вчера еще сошел и помахал билетиком...

Я снова дома. Хорошо мне жить в Елизаветино!

Евгений Докучаев

Признаться, давно здесь поселились люди – 527 лет назад. С тех незапамятных времен двадцать одно поколение решало на этой благословенной земле самые разные проблемы! Мы продолжаем жить, работать, любить и отмечать памятные дни. Вот и в этот раз мы с размахом отметили День Елизаветино!

Праздник открыли в 15.00 выставка умельцев, мастер-классы и торговля. Сладкого и вкусного хватило на всех!

С 16.00 до 17.00 зажигали гости из Сяськелевского и Войсковицкого домов культуры. Голосистые солисты и танцевальные коллективы сделали всё для создания праздничного настроения, несмотря на сгущающиеся тучи. Соседи подарили столько радости и задора, что его хватило надолго.

В 17.00 музыкально-акробатическим номером «Триколор» Елизаветинский дом культуры открыл торжественную часть.

Ведущая, Татьяна Девяткина, сообщила:

«В этот замечательный день мы отмечаем сразу два больших праздника – День нашей необъятной и такой родной России, и День Елизаветинского территориального управления – места, которое стало для многих островом детства. Мы все разные, но объединяет нас любовь к Родине большой и малой. У каждого на территории нашей страны есть излюбленный уголок, в который хочется возвращаться вновь и вновь, где прошло детство. Именно поэтому сегодняшний праздник мы назвали «Остров детства моего».

Присутствующих поздравили почетные гости - заместитель главы администрации Гатчинского муниципального округа по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова, депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и глава Елизаветинского территориального управления Виталий Зубрилин.

Продолжительная процедура награждения, где не смолкали аплодисменты, началась с вручения Благодарственных писем депутата Татьяны Бездетко. В числе награжденных - мастеру участка Елизаветинского центра благоустройства Сергей Степаненко, участковая медсестра Надежда Рогозина, заведующая отделом Елизаветинского дома культуры Наталья Семченкова, Почетный гражданин Елизаветинского поселения Жанета Гриненко, главный специалист сектора по общим вопросам Елизаветинского территориального управления Лидия Куклева.

Глава Елизаветинского территориального управления Виталий Зубрилин вручил Благодарственные письма за добросовестный плодотворный труд и активную жизненную позицию:

- специалистам Елизаветинского теруправления Ларисе Азаровой и Ольге Логиновой,

- работникам Елизаветинского центра благоустройства – уборщикам территории Павлу Кузнецову и Михаилу Оплетину, рабочим зеленого хозяйства Юрию Воеводову и Юрию Филиппову,

- сотрудникам АО «Ленвзрывпром» - слесарю КИП Николаю Улиткину, водителю погрузчика Сергею Полякову.

Благодарственное письмо за высокие трудовые успехи и многолетний добросовестный труд в потребительской кооперации Гатчинского округа вручено Ирине Любарской.

За участие в благоустройстве воинского мемориального комплекса памяти погибшим в Великой Отечественной войне, расположенного в деревне Большие Борницы, поблагодарили генерального директора ООО «ДКС-Переработка» Артема Смирнова.

На празднике поздравили с 50-летием совместной жизни супругов Николая Алексеевича и Нину Васильевну Шашкиных, а Даниила и Анастасию Никулиных - с созданием молодой семьи.

За активное участие в сохранении исторического наследия Елизаветинской земли Благодарственные письма были вручены Жанете Александровне Гриненко, Татьяне Васильевне Евдокимовой, Светлане Николаевне Оболенской, Надежде Владимировне Тарасенко.

За регулярную и неоценимую помощь в изготовлении маскировочных сетей поблагодарили Боброву Татьяну Николаевну, Вайник Галину Николаевну, Воронину Татьяну Ивановну, Гриненко Жанету Александровну, Гусеву Надежду Николаевну, Долбежеву Людмилу Фирдаусовну, Копаневу Людмилу Николаевну, Рымар Екатерину Александровну, Смирнова Александра Николаевича, Смирнову Ольгу Геннадьевну.

Благодарственные письма за неоценимый вклад в развитие культурно-досуговой деятельности Елизаветинского дома культуры и поселения вручены руководителю клубного формирования Елизаветинского дома культуры Ермолаевой Ксении Николаевне, а также Теленкову Денису, Авраменко Екатерине, Кузнецовой Ксении, Ковалевой Софии.

За существенный вклад в развитие Елизаветинского территориального управления и активную жизненную позицию поблагодарили Ольгу Олеговну Никулину.

Награжденных поздравил приглашенный солист «Донбасс Опера» Владимир Вьюров.

А потом нас знакомил с казачьим характером лучший казачий творческий коллектив Санкт-Петербурга - ансамбль «Казачья доля». Ведущая, представляя ансамбль, отметила: «Казачий характер — это и есть характер самой России: вольный, непокорный и стойкий перед любыми бурями». И полились вольные казачьи песни и закружили артисты хоровод, и потянулся к ним народ!

Вот и настал черед для концерта нашего праздника, который открыли номерами «Родина-мать» в исполнении Геннадия Сухоты и песни «333» в исполнении дуэта - Сергей Грохольскис и Геннадий Сухота. Это выступление не оставило никого равнодушным. Мы услышали такое трогательное задушевное исполнение, что многие не смогли сдержать слез.

Дуэт Романа Волкова и Наталии Игнатьевой подарил «Дом родной» и «Лодочку», а вокальный коллектив «Комета» (руководитель – Татьяна Девяткина) потрясающе исполнил песню «Ты – человек»!

Их сменил ансамбль бального танца «Партита» (руководитель – Александр Муругов) исполнением вальса, а ансамбль русской песни «Нивушка» напомнил, что «На деревне тихо», но «Крапива - лебеда» растет всегда!

И вновь полилась песня «Родная земля» в исполнении Сергея Борисова, который, несмотря на накрапывающий дождь, нам пел о «Планете лето». А ансамбль русской песни «Селяночка» с Татьяной Девяткиной и Наталией Оболенской от души порадовал, зазывая «Красно солнышко»! «Девица», ансамбля бального танца «Партита» спряталась от дождя на импровизированной сцене.

Ведущая Татьяна Девяткина для каждого, выходящего на сцену или площадку, исполнителя, ансамбля, дуэта или солиста находила теплые точные добрые слова. Например, такие: «У нашей Родины много голосов. Вы только прислушайтесь... Он проявляется в шелесте листьев, шуме ручья и в голосах миллионов людей, проживающих в России. И один из этих неподражаемых голосов вы сейчас услышите! Для вас поёт Елена Елисеева». От того так тепло встретили зрители Елену Елисееву с песнями «Родина» и «Наши казаки».

Небо дружно откликнулось дождем на чудную песню «Капелькою» в исполнении Наталии Оболенской. Однако артисты ансамбля бального танца «Партита» вышли на площадку, перед сценой, и с триумфом исполнили «испанский танец».

Такого калейдоскопа номеров у нас еще не было. Не успела стихнут испанская мелодия, как на сцене зазвучало трио «3Д» в составе Андрея Ледяева, Валерия Томилина и Виталия Парфенова. «Покуралесили» они здорово, прокатили «Над Вяткой, над рекой»! А народный коллектив «ВИА «Друзья» еще долго радовал зрителей живой музыкой. Танцевали все!

Сердечное спасибо всем, кто принял участие в оригинальном и удавшемся празднике - Дне Елизаветино!

Жанета Гриненко