Сергей Новосёлов: «Ситуация стабильная, но многое зависит от нашей ответственности»

- Сергей Анатольевич, сколько бригад скорой помощи дежурит сегодня в Гатчинском районе?

- Ежедневно выходит на дежурство 19 бригад. Возможно, стоило бы увеличить это количество, но некоторые медики находятся на больничном. Появление нового вируса не отменяет сезонное заболевание уже известной нам ОРВИ, которая традиционна для этого времени года. В любом случае, дежурных бригад достаточно.

- В связи с тем, что людям рекомендовано оставаться дома, количество вызовов скорой помощи увеличилось?

- Нет, но оно перераспределилось. Если раньше большее количество вызовов приходилось на гипертонические заболевания и различного рода травмы, то сейчас медики выезжают больше на простудные заболевания. Многие перестраховываются, вызывая скорую помощь даже при наличии небольшой температуры, и просят исключить коронавирус. К сожалению, на догоспитальном этапе отличить коронавирус от обычной ОРВИ не всегда возможно.

- Как же их отличить?

- Заболевание коронавирусом не в начальной, а уже в развитой форме отличается высокой температурой (39 градусов и выше), ломотой, болью в грудной клетке и одышкой. В первую очередь вирус поражает легкие, и зачастую развивается тяжелая двусторонняя вирусная пневмония. Все это является основанием для немедленного обращения в службу скорой помощи и госпитализации.

- Каким образом вы ограждаете своих сотрудников от возможного заражения коронавирусом?

- Абсолютно на все вызовы медики выезжают в масках и перчатках. Спецодежду они надевают только в экстренных случаях. Они выявляются на стадии разговора диспетчера с тем, кто вызывает бригаду скорой помощи.

Если человек вернулся из страны с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, у него поднялась высокая температура и появились другие признаки коронавируса, то медики надевают противочумный костюм, полностью изолирующий от возможного контакта с больным. Сегодня в каждой карете скорой помощи имеются в наличии такие костюмы и средства индивидуальной защиты. Если выяснится, что человеку нужна госпитализация, то перед транспортировкой его также облачают в костюм, маску и перчатки.

- Как вы можете оценить ситуацию с распространением коронавируса в Гатчинском районе?

- У нас ситуация стабильна и под контролем. Никакой вспышки нет. Благодаря печальному опыту коллег из Китая и Италии, мы знаем, что и как делать, к чему нужно быть готовыми.

В приказах Минздрава РФ, комитета здравоохранения Ленинградской области расписан четкий и логичный алгоритм поведения медиков в той или иной ситуации, чтобы исключить возможность заражения большого количества медработников, как это случилось в Италии, где коронавирусом инфицировались около 40 % врачей и медсестер.

- Как вы считаете, почему Италия, которая не была эпицентром заражения, превысила статистику Уханя?

- Думаю, на это есть две причин. Первая – это беззаботность и беспечность итальянцев, которые привыкли целоваться и обниматься при встрече и расставании. Они не восприняли всерьез первые предостережения медиков, которые рекомендовали оставаться на самоизоляции. Вместо этого жители северной части страны, где вспыхнул коронавирус, поехали в южную часть Италии, где жили их родственники или были их летние дома. Из-за возросшей внутренней миграции произошел резкий всплеск заражения и распространения инфекции. К тому же, итальянцы привыкли жить большими семьями – высокая плотность проживания в одном доме или квартире также способствовала распространению инфекции.

Вторая причина, как ни странно, уровень развития медицины. В западных странах он другой, и речь идет не о высокотехнологичных препаратах и аппаратуре. Медицина в Европе и Америке больше нацелена на плановое оказание медицинской помощи. Их система здравоохранения не выдержала наступившей чрезвычайной ситуации. При малейшем подозрении на коронавирус медики сразу госпитализировали пациентов. В результате, больницы были перегружены, и многим тяжелым пациентам просто не хватило места и медицинских ресурсов. Хотя, «легких» пациентов нужно было лечить на дому в режиме самоизоляции под контролем участковых врачей.

Сегодня всему миру основную помощь оказывают три страны – Россия, Китай и Куба – посткоммунистические страны, где медиков обучают работать в режиме ЧС. То, как руководство Китая справилось с коронавирусом, – наглядный пример борьбы с эпидемией, на который все должны равняться. Сегодня Россия работает на опережение распространения инфекции: строятся новые медицинские центры, многие компании перепрофилируются и начинают выпускать дезинфицирующие средства и защитные маски.

- Сегодня многие ученые связывают отсутствие вспышки коронавируса и вакцинацию населения. Каково ваше мнение на этот счет?

- Абсолютно согласен. Когда в России начали проводить тесты на коронавирус, выяснилось, что многие являются носителями вируса, но не имеют симптомов заболевания. Вирусоносители в большинстве своем были те, кто был привит от обычного гриппа.

В России нет вспышки коронавируса, благодаря в том числе тому, что последние 3-4 года у нас проходит активная пропаганда вакцинации против гриппа. В Гатчинском районе этот уровень доходит до 70 – 80 %. Коронавирус – это, в первую очередь, просто вирус. И вакцина от обычного гриппа в том числе сдержала его распространение.

Уверен, что население оценит выявленную связь между прививками от гриппа и коронавирусом, и следующая прививочная кампания соберет еще больше желающих обезопасить себя.

- Сегодня распространена информация о том, что корень имбиря помогает от коронавируса. Если раньше его покупали только истинные ценители, то теперь спрос на него вырос вместе с ценой.

- Про имбирь ничего сказать не могу. К тому же я приверженец традиционной медицины. Но, действительно, есть продукты, обладающие противовирусным эффектом. Это лук, чеснок, цитрусовые фрукты. Они должны присутствовать в рационе постоянно.

- Ваше пожелание жителям Гатчинского района в этой непростой, с психологической точки зрения, ситуации?

- Повторю, в Гатчинском районе – ситуация стабильная. Паниковать не надо, но нужно серьезно осознавать риск угрозы и выполнять все предписания врачей и правительства. Главное – оставаться дома.