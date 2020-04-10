В Сиверской больнице приняли первых коронавирусных пациентов

Две
недели медицинский персонал будет работать без права выхода из больницы:
проживание сотрудников организовано в здании поликлиники, трехразовое питание
разносится в одноразовой посуде. Всю смену, которая длится от 6 до 12 часов,
медики проводят в полной экипировке, предусмотренной для работы с коронавирусом,
сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ.
Большинство
из тех, кто сейчас работает в Сиверской – добровольцы, которые сами изъявили
желание работать в данном стационаре. Несмотря на непростые условия -
отсутствие привычной домашней обстановки, возможности видеть своих близких и
даже элементарно приготовить на обед или ужин то, что ты хочешь, настроение у
медиков боевое и они верят, что со всем справятся.
После
двух недель работы сотрудники будут находиться в обсервации.
Напомним,
что в перепрофилированном стационаре развернуто 100 коек, из них 35 –
реанимационных и 65 – инфекционных.
Фото представлено Гатчинской КМБ