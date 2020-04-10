В Сиверской больнице приняли первых коронавирусных пациентов

Две недели медицинский персонал будет работать без права выхода из больницы: проживание сотрудников организовано в здании поликлиники, трехразовое питание разносится в одноразовой посуде. Всю смену, которая длится от 6 до 12 часов, медики проводят в полной экипировке, предусмотренной для работы с коронавирусом, сообщает пресс-служба Гатчинской КМБ.

Большинство из тех, кто сейчас работает в Сиверской – добровольцы, которые сами изъявили желание работать в данном стационаре. Несмотря на непростые условия - отсутствие привычной домашней обстановки, возможности видеть своих близких и даже элементарно приготовить на обед или ужин то, что ты хочешь, настроение у медиков боевое и они верят, что со всем справятся.

После двух недель работы сотрудники будут находиться в обсервации.

Напомним, что в перепрофилированном стационаре развернуто 100 коек, из них 35 – реанимационных и 65 – инфекционных.

Фото представлено Гатчинской КМБ