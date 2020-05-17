Кому выдадут маски?

В соответствии с поручением губернатора Ленинградской области средства индивидуальной защиты органов дыхания – гигиенические маски смогут получить:

- многодетные и малоимущие семьи с детьми;

- семьи, имеющие детей-инвалидов;

- пенсионеры, получающие социальную доплату к пенсии из Пенсионного фонда Российской Федерации.

Выдача средств индивидуальной защиты будет осуществляться филиалами областного «Центра социальной защиты населения» по предварительной записи и органами местного самоуправления Ленинградской области.

График и места выдачи, а также вся дополнительная информация будет размещена 18 мая на сайтах: комитета по социальной защите населения Ленинградской области (https://social.lenobl.ru), ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (https://cszn.info) и органов местного самоуправления Ленинградской области.

По вопросам, связанным с выдачей средств индивидуальной защиты, можно обращаться:

- по телефонам информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения»: 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33 (пн-чт 09.00-18.00, пт 09.00-17.00, перерыв 12.00-12.48, пт 09.00-17.00);

- по телефонам в филиалах «Центра социальной защиты населения», указанным на сайте https://cszn.info;

- в группе Вконтакте vk.com/cszn_lenobl;

- в Instagram @cszn_lenobl.