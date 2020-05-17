Кому выдадут маски?

В
соответствии с поручением губернатора Ленинградской области средства
индивидуальной защиты органов дыхания – гигиенические маски смогут получить:
-
многодетные и малоимущие семьи с детьми;
-
семьи, имеющие детей-инвалидов;
-
пенсионеры, получающие социальную доплату к пенсии из Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Выдача
средств индивидуальной защиты будет осуществляться филиалами областного «Центра
социальной защиты населения» по предварительной записи и органами местного
самоуправления Ленинградской области.
График
и места выдачи, а также вся дополнительная информация будет размещена 18 мая на
сайтах: комитета по социальной защите населения Ленинградской области (https://social.lenobl.ru),
ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» (https://cszn.info) и органов
местного самоуправления Ленинградской области.
По вопросам,
связанным с выдачей средств индивидуальной защиты, можно обращаться:
- по телефонам
информационно-справочной службы ЛОГКУ «Центр социальной защиты
населения»: 8 (812) 679-01-05, 8 (813) 703-88-33 (пн-чт 09.00-18.00,
пт 09.00-17.00, перерыв 12.00-12.48, пт 09.00-17.00);
- по
телефонам в филиалах «Центра социальной защиты населения», указанным на
сайте https://cszn.info;
- в группе
Вконтакте vk.com/cszn_lenobl;
- в
Instagram @cszn_lenobl.