Молодёжный конкурс видеосюжетов «Моя малая Родина»

К участию в конкурсе приглашаются дети и молодые люди в возрасте до 22 лет включительно. Приём работ осуществляется до 25 августа 2020 года.

В 2019 году участниками конкурса стали около 200 человек из двадцати субъектов Российской Федерации, а также из Белоруссии, Абхазии, Египта, Иордании и Ливана. На мероприятия по подведению итогов конкурса приехали 69 участников в возрасте от 10 до 22 лет из Ленинградской области, других субъектов РФ, Белоруссии и Абхазии.

Участникам конкурса необходимо заполнить форму и загрузить свои видеосюжеты по ссылке: https://forms.gle/BuQZAqewN27JxoSb9

Для этого нужно иметь или создать электронный адрес в поисковой системе Google.

Жюри отбирает лучшие работы по двум возрастным группам: до 16 лет и от 17 до 22 лет. В случае коллективного авторства, когда авторы принадлежат к разным возрастным группам, авторы выбирают при регистрации одну любую возрастную группу по своему желанию.

В каждой возрастной группе определяются победители (1, 2, 3 места) по сумме баллов, присуждённых за каждую работу. Победители награждаются дипломами и призами.

Требования к работам, представляемым для участия в Конкурсе:

1. В Конкурсе принимают участие только авторские работы.

Участники могут представить свою работу на Конкурс индивидуально или коллективом в количестве не более трёх человек.

2. Работа, направленная на Конкурс, должна представлять собой видеосюжет продолжительностью не более 7 минут, в котором рассказывается о регионе (малой Родине) автора (авторов) видеосюжета.

Категория региона, о котором рассказывается в видеосюжете, - от населённого пункта до субъекта федерации.

3. Обязательным требованием к видеосюжету является наличие показа в нём его автора (авторов) с выступлением (рассказом) о своей малой Родине. В случае коллективного авторства видеосюжета выступать может как один, так и все участники.

4. Критерии оценки видеосюжетов:

- полнота и достоверность информации,

- эстетические качества,

- увлекательность подачи информации,

- способность сюжета заинтересовать зрителя и побудить к посещению места, о котором идёт речь,

- культура речи, ораторские качества рассказчика.

Положение и активная ссылка для загрузки конкурсных работ размещены также в группе «Моя малая Родина» социальной сети ВКонтакте: https://vk.com/public186749651. В группе также познакомиться с видеоработами участников конкурса прошлого года.

Вопросы по конкурсу можно направить на электронный адрес myhomelandv@yandex.ru или задать по телефону + 921 375 12 72.