Молодёжный конкурс видеосюжетов «Моя малая Родина»

К участию в конкурсе приглашаются дети и молодые
люди в возрасте до 22 лет включительно. Приём работ осуществляется до 25
августа 2020 года.
В 2019 году участниками конкурса стали около 200
человек из двадцати субъектов Российской Федерации, а также из Белоруссии,
Абхазии, Египта, Иордании и Ливана. На мероприятия по подведению итогов
конкурса приехали 69 участников в возрасте от 10 до 22 лет из Ленинградской
области, других субъектов РФ, Белоруссии и Абхазии.
Участникам конкурса необходимо заполнить форму и
загрузить свои видеосюжеты по ссылке: https://forms.gle/BuQZAqewN27JxoSb9
Для этого нужно иметь или создать электронный адрес в поисковой системе Google.
Жюри отбирает лучшие работы по двум возрастным
группам: до 16 лет и от 17 до 22 лет. В случае коллективного авторства,
когда авторы принадлежат к разным возрастным группам, авторы выбирают при
регистрации одну любую возрастную группу по своему желанию.
В каждой возрастной группе определяются победители (1, 2, 3 места) по сумме баллов, присуждённых за каждую работу. Победители награждаются дипломами и призами.
Требования к работам, представляемым для участия
в Конкурсе:
1. В Конкурсе принимают участие только авторские
работы.
Участники могут представить свою работу на Конкурс индивидуально или коллективом в количестве не более трёх человек.
2. Работа, направленная на Конкурс, должна
представлять собой видеосюжет продолжительностью не более 7 минут, в котором
рассказывается о регионе (малой Родине) автора (авторов) видеосюжета.
Категория региона, о котором рассказывается в видеосюжете, - от населённого пункта до субъекта федерации.
3. Обязательным требованием к видеосюжету
является наличие показа в нём его автора (авторов) с выступлением (рассказом) о
своей малой Родине. В случае коллективного авторства видеосюжета выступать
может как один, так и все участники.
4. Критерии оценки видеосюжетов:
- полнота и достоверность информации,
- эстетические качества,
- увлекательность подачи информации,
- способность сюжета заинтересовать зрителя и побудить к посещению места, о котором идёт речь,
- культура речи, ораторские качества рассказчика.
Положение и активная ссылка для загрузки
конкурсных работ размещены также в группе «Моя малая Родина» социальной сети
ВКонтакте: https://vk.com/public186749651. В группе также познакомиться с видеоработами участников
конкурса прошлого года.
Вопросы по конкурсу можно направить на
электронный адрес myhomelandv@yandex.ru или задать по телефону + 921 375 12 72.