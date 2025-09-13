Имя Владимира Берчикова – в Золотой книге Ленобласти

Жителя Ленинграда-Санкт-Петербурга Владимира Берчикова называют человеком-эпохой: его жизненный путь стал образцом самоотверженности и преданного служения Родине.

Владимир Алексеевич Берчиков родился 21 февраля 1924 года в Ленинграде. Окончив семилетку, поступил в 8-ю Ленинградскую специальную артиллерийскую школу. В начале войны ученики школы вошли в состав 270-го пулеметно-артиллерийского батальона добровольческой армии народного ополчения города Ленинграда. С июля по октябрь 1941 года Владимир Берчиков служил наводчиком противотанкового орудия. Вместе с другими ополченцами в ожесточенных боях сдерживал превосходящие моторизованные силы противника под Гатчиной, защищая Ленинград.

Как вспоминает Владимир Берчиков, 18 июля курсанты артиллерийской школы пешком отправились под Гатчину, где заняли позиции на левом берегу реки Ижоры. Выдали одну винтовку на троих, по паре гранат и бутылки с зажигательной смесью. С таким оружием 16–17-летним мальчишкам предстояло защищать Ленинград от вооруженных до зубов фашистов. Юным ополченцам поставили задачу – удержать мост через Ижору. Когда появились немецкие танки, им пришлось принять свой первый бой. Артиллеристам батальона удалось подбить из трехдюймового орудия два танка, но остальные обрушились на них. Как рассказал Владимир Берчиков, после окончания боя курсантов осталось всего трое, но фашистская танковая колонна по мосту через Ижору не прошла, повернув в сторону.

Чудом выжившие остатки батальона, почти месяц закрывавшего собой Ленинград, вышли в расположение полка, стоявшего на реке Славянке. В первые дни блокады Ленинграда уцелевших курсантов вернули в город. Владимир Берчиков, в числе других учащихся, был отозван на обучение в специальную артиллерийскую школу, которую в феврале 1942 года вывезли из осажденного Ленинграда в Алтайский край.

Окончив курсы младших лейтенантов в Рыбинске под Ярославлем, Владимир Берчиков командовал взводом, а затем и ротой в 183-й стрелковой дивизии. Был ранен в тяжелейших боях под Ржевом. Проходил долгое лечение в военном госпитале в городе Горьком, после чего был направлен на службу в органы МВД.

Службе в органах МВД Владимир Берчиков отдал всю свою жизнь. Его заслуги отмечены высокими наградами, среди которых: орден «Отечественной войны» I степени, медали «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону Москвы». Также ветеран удостоен высокого звания «Заслуженный работник МВД СССР».

В 2007 году Владимир Алексеевич Берчиков был избран в состав Совета ветеранов Санкт-Петербургского университета МВД России, где продолжил активную работу по патриотическому воспитанию молодежи. Имя В.А. Берчикова занесено в Книгу Почета Санкт-Петербургского университета МВД России. Владимир Алексеевич и сегодня являет собой пример мужества, чести и высокого профессионализма, активно делится опытом и знаниями, внося важный вклад в патриотическое воспитание молодежи.

Воздать должное подвигу защитников Отечества у ДОТа в деревне Романовка приехали курсанты Санкт-Петербургского Университета МВД России, юные воспитанники объединения «Отчий край», почетный караул. Церемония занесения имени Владимира Берчикова в «Золотую книгу Ленинградской области» взволновала всех, но, наверное, больше всего самого ветерана – для Владимира Алексеевича ДОТ под Гатчиной стал символом тяжелейших первых дней Великой Отечественной войны. «Мы защищали не просто землю, мы боролись за мирное будущее. Важно, чтобы эта память жила всегда», – эти слова Владимира Алексеевича тронули сердца всех присутствующих.

Напомним, ДОТ времен Великой Отечественной войны был восстановлен в деревне Романовка в июне этого года. В августе-сентябре 1941-го здесь держали оборону Красногвардейского укрепрайона 267-й и 270-й отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны. Работы по его восстановлению инициировал фонд социальных программ «Золотая книга Ленинградской области». Восстановление ДОТа проводили добровольцы одного из проектов Фонда – военно-патриотического клуба «Град». Военная огневая точка внесена в Золотую книгу, открывая в ней новую главу.

Церемония увековечивания имени Владимира Алексеевича Берчикова была организована Фондом социальных программ «Золотая книга Ленинградской области» совместно с Веревским центром благоустройства.

Юлия Лысанюк

Фото: администрация Гатчинского округа