Внимание! Улица Фрезерная будет перекрыта с 8 июня

Внимание! Улица Фрезерная будет перекрыта с 8 июня

АО «ВАД» информирует жителей Гатчинского района о том, что с 8 июня по 21 июня будет продолжаться выполнение комплекса работ по устройству асфальтобетонного покрытия и благоустройства на улице Фрезерная на пересечении с автомобильной дорогой Р-23 (км 46), в районе железнодорожного переезда у ж/д станции Фрезерный.

Рубрики : Дороги     28 May 2020

Будут проводиться работы по реконструкции автомобильной дороги М-20 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель до границы с Республикой Беларусь на участие км 31+000 км 54+000 в Ленинградской области (2 этап).

 В связи с этим улица Фрезерная будет перекрыта между ближайшими от переезда перекрестками.

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