Разбитная дама поплатилась за нападение на полицейских

18-го июня в 10 утра в
дежурную часть по телефону «02» поступил звонок: у дома № 1/1 на Волкова
происходит распитие спиртного, музыка и танцы. Через две минуты на место
происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы. Возле дома они
обнаружили пару: 41-летнего Анатолия А. и 36-летнюю Юлию А., которые громко
нецензурно выражались и приставали к прохожим. Полицейские представились и
потребовали прекратить безобразие, на что гражданка А. стала оскорблять
сотрудников, угрожать, хваталась за форму, толкалась, на замечания не
реагировала. Ее действия зафиксировали на видеорегистратор.
Обоих доставили в
дежурную часть и составили административные протоколы за мелкое хулиганство,
сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти.
Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области в
отношении гражданки А. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ:
применение насилия в отношении представителя власти. Мадам поместили в изолятор
временного содержания.