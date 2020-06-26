Разбитная дама поплатилась за нападение на полицейских

18-го июня в 10 утра в дежурную часть по телефону «02» поступил звонок: у дома № 1/1 на Волкова происходит распитие спиртного, музыка и танцы. Через две минуты на место происшествия был направлен наряд патрульно-постовой службы. Возле дома они обнаружили пару: 41-летнего Анатолия А. и 36-летнюю Юлию А., которые громко нецензурно выражались и приставали к прохожим. Полицейские представились и потребовали прекратить безобразие, на что гражданка А. стала оскорблять сотрудников, угрожать, хваталась за форму, толкалась, на замечания не реагировала. Ее действия зафиксировали на видеорегистратор.

Обоих доставили в дежурную часть и составили административные протоколы за мелкое хулиганство, сопряженное с неповиновением законному требованию представителя власти. Следственным отделом по г. Гатчине СУ СК РФ по Ленинградской области в отношении гражданки А. возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ: применение насилия в отношении представителя власти. Мадам поместили в изолятор временного содержания.