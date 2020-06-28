За выходные – 30 новых заболевших гатчинцев

В целом по району на 28 июня общее число зарегистрированных в COVID-пациентов достигло 1387 человек, выздоровели из числа заболевших гатчинцев 1216 человек, умерли 10 человек.

В Ленинградской области по данным Роспотребнадзора в целом на 28 июня коронавирусная инфекция диагностирована у 4321 человек, 3758 выздоровели, 30 умерли.

Роспотребнадзор по Ленинградской области сообщает, что коронавирусная инфекция за два минувших дня подтвердилась у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- Гатчина (+13)

- Вырица (+2)

- Сиверский (+2)

- Малое Верево (+1)

- Коммунар (+3)

- Дружноселье (+1)

- Новый Свет (+1)

- Малые Борницы (+1)

- Тайцы (+1)

- Суйда (+1)

- Покровская (+1)

- Шпаньково (+1)

- Карташевская (+1)

- Пудость (+1)

По данным Роспотребнадзора по Ленинградской области за весь период наблюдения подтвержденные случаи заболевания коронавирусом выявлены у жителей следующих населенных пунктов Гатчинского района:

- г. Гатчина – 554 человека (выздоровели 518),

- п. Вырица – 91 человек (выздоровели 85),

- п. Сиверский – 91 человек (выздоровели 80),

- г. Коммунар – 76 человек (выздоровели 59),

- «Больница № 1 им. П.П. Кащенко», с. Никольское – 63 человека (все выздоровели)

- п. Новый Свет – 49 человек (выздоровели 44),

- п. Тайцы – 39 человек (выздоровели 29),

- Дружная Горка – 25 человек (выздоровели 18),

- д. Лампово – 23 человека (выздоровел 21),

- д. Малое Верево – 22 человек (выздоровели 12),

- п. Пудость – 21 человек (выздоровели 15),

- д. Сяськелево – 16 человек (выздоровели 13),

- п. Войсковицы – 14 человек (выздоровели 11),

- д. Пудомяги, п. Терволово – 13 человек,

- п. Елизаветино, д. Большие Колпаны, д. Малые Колпаны – по 12 человек,

- д. Батово, с. Никольское – по 10 человек,

- д. Белогорка, п. Высокоключевой, д. Шпаньково – по 8 человек,

- д. Ивановка (Веревское СП), Большие Борницы, д. Старицы, п. Семрино, Лукаши, д. Мины, д. Пустошка, д. Меньково, Новый Учхоз, д. Покровская – по 6 человек,

- д. Монделево, д. Большое Верево, д. Большое Рейзино, с. Рождествено, д. Мыза-Ивановка, Дружноселье – по 5 человек,

- Вяхтелево, д. Ляды, д. Жабино, п. Сусанино, д. Выра, Старосиверская, п. Суйда – по 4 человека,

- п. Строганово, д. Чаща, д. Романовка, д. Остров, д. Куровицы, Тойворово, Даймище, п. Торфяное, д. Холоповицы, Карташевская – по 3 человека,

- д. Большево, Дивенский, Кобралово, Тихковицы, Новосиверская, д. Ивановка (Пудостьское), д. Покровка, п. Вайялово, д. Нижняя, д. Изора, Малые Борницы – по 2 человека,

- д. Ковшово, д. Саванкюля, д. Карстолово, д. Реболово, д. Новинка, д. Старые Низковицы, д. Березнево, п. Кезево, массив Красницы, д. Орлино, д. Бугры, д. Руново, д. Пегелево, п. Санаторий им. Свердлова, д. Борисово, д. Кургино, д. Виркино, д. Тяглино, Пижма, д. Александровка, Сокколово, Новые Черницы, Новые Низковицы, д. Замостье, д. Парицы, Алапурская, Вайя - по 1 человеку.