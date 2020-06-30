Зал Конституции Президентской библиотеки открыт для виртуального посещения

Мультимедийный
продукт не только позволяет ознакомиться с интерьером одного из красивейших
залов исторического здания Святейшего Синода, но и изучить размещённую в нём
постоянную экспозицию.
Особо
стоит подчеркнуть, что виртуальная экскурсия расширяет возможности посетителя
портала Президентской библиотеки: в цифровом пространстве можно ознакомиться с
документом или изданием в полном объёме, тогда как в реальности для просмотра
могут быть доступны только несколько страниц.
Зал Конституции –
выставочный зал Президентской библиотеки с постоянной экспозицией, посвящённой
Конституциям России ХХ столетия. Документы, фотографии, кинохроника
посвящены «Основным государственным законам» Российской империи, Конституции
Российской Социалистической Федеративной Советской Республики 1918 года,
Конституциям СССР 1924, 1936 и 1977 годов. Представлены этапы создания и
принятия Конституции Российской Федерации 1993 года. В зале находится
особый экспонат – единственная копия инаугурационного экземпляра Конституции
Российской Федерации, подаренная Президентом Д. А. Медведевым в
день открытия Президентской библиотеки 27 мая 2009 года.
Посетитель
виртуальной выставки может
ознакомиться с цифровыми копиями документов с пометами высшего должностного
лица страны, видеосюжетами о торжественных церемониях вступления в
должность Президента Российской Федерации разных лет, а также
оцифрованными подписными листами, которые главы государства заполняли после
принесения присяги.