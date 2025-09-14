Электрички на участке движения Сиверская — Луга и Антропшино – Вырица отменены

В первой аварии обошлось без жертв, во второй - машинист не выжил, сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он уточнил, что машиниста зажало в кабине. Его вытащили из тепловоза, однако попытки реанимировать его в машине скорой помощи оказались тщетными.

На месте происшествия на перегоне Строганово - Мшинская работают два аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга. Движение поездов перекрыто в двух направлениях. Как сообщил глава региона, следователи проверяют версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают сапёры.

Проверочные действия и восстановительные работы начались и у станции Семрино. Движение поездов на участке Антропшино – Вырица Витебского направления Октябрьской железной дороги отменено.

Для перевозки пассажиров обеспечено дополнительное движение автобусов.

- Увеличиваем количество автобусов на направлении Луга — Гатчина — Петербург. Информация о маршрутах доводится голосовыми сообщениями на вокзалах и станциях Лужского и Гатчинского направлений. В регионе будет усилена работа правоохранительных служб по обеспечению безопасности на всех видах транспорта, - отметил Александр Дрозденко.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте РЖД, а также по круглосуточному телефону центра поддержки клиентов РЖД 8-800-775-00-00.

Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров пригородных поездов. В случае нарушения прав пассажиры могут обратиться по телефону горячей линии: 8 (911) 973-22-00.