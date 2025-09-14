В Ленобласти — третий день голосования на выборах губернатора
В 8.00 открылись избирательные участки. Голосование проходит на 1014 избирательных участках Ленинградской области, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Мариуполе.
Рубрики: Выборы
Активность избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по состоянию на 10 часов 14 сентября составляет 48,18%, сообщили в Избирательной комиссии региона.
До 14.00 можно обратиться в избирательные комиссии с просьбой прийти для голосования на дом для тех, кто не имеет возможности по уважительным причинам проголосовать на избирательном участке.
Узнать, к какому избирательному участку прикреплён избиратель, можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» и на сайте ЦИК России.
