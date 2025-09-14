Поиск на сайте
Новости Официально Справочник Архив Спецпроекты Рубрики Контакты

В Ленобласти — третий день голосования на выборах губернатора

В 8.00 открылись избирательные участки. Голосование проходит на 1014 избирательных участках Ленинградской области, а также в Москве, Санкт-Петербурге и Мариуполе.

Рубрики:  Выборы

Активность избирателей на выборах губернатора Ленинградской области по состоянию на 10 часов 14 сентября составляет 48,18%, сообщили в Избирательной комиссии региона.

До 14.00 можно обратиться в избирательные комиссии с просьбой прийти для голосования на дом для тех, кто не имеет возможности по уважительным причинам проголосовать на избирательном участке.

Узнать, к какому избирательному участку прикреплён избиратель, можно в личном кабинете на портале «Госуслуги» и на сайте ЦИК России.

 