Четверть кабана на тысячу гектаров

- Куропатку в общедоступные угодья Гатчинского района в этом году мы выпускали уже три раза, – рассказывает главный специалист отдела охраны, воспроизводства и учета численности объектов животного мира ЛОГКУ «Леноблохота» Александр Данилов. – Последний раз выпустили весной. Сильных заморозков не было, и куропатка прижилась, она начинает расселяться. Плюс у нас там была своя маленькая популяция, они смешались, и это дало скачок. Если мы будем продолжать эту работу с соблюдением всех условий, то доведем численность куропатки до надлежащего уровня.

- Что может помешать расселению куропатки? Хищники?

- У нас есть несколько локальных мест обитания, где куропатка размножается хорошо и, возможно, расселится по всему району. В том месте, где мы ее выпускали, растет борщевик. Это очень хорошая защита для птицы. Но, естественно, надо регулировать численность лисицы и енотовидной собаки – это главные враги куропатки. Волк – в меньшей степени, потому что лисица и енотовидная собака больше притягиваются к населенным пунктам – так же, как и куропатка.

Численность лисицы и енотовидной собаки мы у себя в угодьях знаем. И если только она возрастает, в охотничий сезон охотникам выдается разрешение на добычу этих зверей. Чтобы активно охотились не только на лося и кабана, но и на хищников. В конце концов, мы же для них куропатку разводим.

Сейчас перед выпуском куропатки мы регулировали численность хищников. Это работа и егерского состава в том числе. Почти все наши охотпользователи заключили охотхозяйственное соглашение с государством, им дали угодья в аренду, и у них есть определенные обязанности: регулировать численность волка, лисицы и енотовидной собаки. Что, собственно, они и делают.

Ранней весной и поздней осенью куропатку надо подкармливать – сыпать корм в одно и то же место. Она птичка оседлая, к подкормке быстро привыкает. Если просто выпускать куропатку – и больше ничего не делать, это будет артель «Напрасный труд».

- Охоту разрешили?

- С 1 июня открылась охота на кабана. После того, как в январе-феврале мы сделали зимний маршрутный учет, сосчитали количество кабанов, прошла экологическая экспертиза. Данные отправили в Москву, нам дали квоты на добычу всех зверей, какие у нас есть. И с 1 августа откроется новый сезон охоты: все охотпользователи согласно их заявкам и выданным квотам получат разрешение.

Охота на кабана идет с 1 августа по 28 февраля, а потом с 1 июня по 1 августа выдаются те разрешения, которые не были выданы до конца февраля. И еще сейчас охотятся те, у кого есть незакрытые разрешения сроком до 1 августа.

- У вас есть данные, как идет охота?

- Сейчас охотиться тяжело, кабан прячется. Когда жарко, зверь ходит на подкормки плохо, отстрел не очень большой, тем не менее, охота идет. Есть рекомендации Министерства природных ресурсов в отношении африканской чумы свиней. В Гатчинском районе не было случаев заболевания, но угроза остается, и нам рекомендовано довести численность кабана до 0,25 особей на 1000 га. То есть один кабан на 4000 гектаров. Тем охотпользователям, на чьей территории численность кабана была превышена, выдавались дополнительные разрешения на отстрел для регулирования. Эти разрешения действуют только месяц.

А так, с третьей субботы августа в обычном порядке откроется охота на водоплавающую и болотную дичь. С октября начнется охота на пушных зверей, и вот тогда, в сезон, мы уже сможем регулировать численность лисицы и енотовидной собаки.

- Опасность ДТП с участием лосей сохраняется?

- Да, миграция лосей и остальных диких животных продолжается. Острота проблемы дорожно-транспортных происшествий не снимается. В основном, зверь мигрирует в темноте и в сумерках. Недавно в три часа ночи я видел на Киевском шоссе между Гатчиной и Лугой куницу, лося и лисицу. Лось аккуратно перебежал дорогу на рассвете. Если бы было темней, я мог его и не увидеть. Сейчас белые ночи – если ехать не быстро и внимательно смотреть, то можно заметить зверя на обочине. Но если он внезапно ринется на дорогу – предпринять ничего не успеешь.

Опять была авария на бетонке недалеко от Сусанино – столкновение с сохатым. Четверых пострадавших увезли в больницу с разными травмами. Так что опасность остается. Когда жарко, лось старается переместиться поближе к водоему и бежит без оглядки, гонимый слепнями и комарами.

Наиболее аварийно-опасные участки: Киевское шоссе, район Вырицы, Новинки, бетонка. Из года в год там случаются ДТП с дикими животными. И хотя дорожники работают, обкашивают обочину – все равно туманы, интенсивное движение затрудняют обзор.

- Случаев браконьерства не замечено?

- Весенней охоты не было. В этот весенний период егерский состав ежедневно находился в охотничьих угодьях, проводились рейды – в районе было тихо. Сейчас пару раз в неделю совершаем объезд, проверяем все уголки района. Эта плановая работа идет. Егерскому составу разрешили находиться в лесу – они ведут учет птиц и зверей, раскладывают соль в солонцы, корм на подкормочные площадки для кабанов.

Осенью выкладывали приманку с вакциной от бешенства. Раскладывали вокруг мусорного полигона. Поскольку наш район в центре области, по границам два раза в год – весной и осенью – тоже выкладывается приманка с вакциной. Охотпользователи помогают – это очень большой объем работы, надо всю площадь охватить за короткий период.

- А что, бешенство в нашем районе встречается?

- Была одна лисица – на границе. Но никакой вспышки бешенства не случилось.

Как получить охотничий билет единого образца

Можно подать заявление через портал «Госуслуги» или позвонить по телефону и записаться лично на прием. Будет назначен день и час.

Билеты выдаются по адресу: г. Гатчина, ул. К. Маркса, д. 66-а, в приемные дни: во вторник с 12 до 13 часов и в четверг с 10 до 11 часов. Это время строго определено регламентом. Заходить по одному – в маске и в перчатках. Телефоны: 8-911-223-4969, (81371) 3-29-03.