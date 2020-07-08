Лето спорту в помощь!

Спартакиада дворовых
команд между микрорайонами Гатчины проводится с 2012 года, по инициативе
депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских.
Она является муниципальным этапом всероссийского фестиваля.
В торжественной церемонии
открытия Спартакиады приняли участие председатель районного спорткомитета
Сергей Пименов, куратор проекта «Школьный спорт» в Гатчинском районе Антон
Вересов, генеральный директор Федерации футбола Ленинградской области Сергей
Галактионов. Они приветствовали участников Спартакиады, поблагодарили их за
желание заниматься спортом в любых ситуациях, а также пожелали спортивных
побед.
На пяти спортивных
площадках города, начиная с 13 июля, участники дворовых команд из всех
микрорайонов Гатчины будут тренироваться, а затем и соревноваться в стритболе,
футболе и флорболе.
Тренеры будут заниматься
с детьми каждым видом спорта три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) на
протяжении двух недель. По итогам будут проводиться соревнования для
определения победителей, которым вручат кубки, медали, грамоты, а также саженцы
деревьев для посадки в своем микрорайоне. Посадка саженцев запланирована на 10
сентября – день открытия Лиги школьного спорта и будет проходить с участием
победителей соревнований и ветеранов.
Первую тренировку по
футболу на стадионе «Балтийский» провел для ребят тренер спортивной школы
«Ленинградец» Артур Егиян.
В это же время на спортивной площадке Гатчинской школы № 2 состоялся турнир по баскетболу 3х3, который организовал и провел тренер Гатчинской ДЮСШ № 2 Сергей Юркевич. В турнире приняли участие мальчики и девочки из микрорайона Аэродром.
Еще одним знаковым
событием стало вручение памятных подарков от Федерации футбола Ленинградской
области, которые Сергей Галактионов передал заслуженным тренерам Гатчинского
района Александру Кузнецову и Анатолию Снегиреву, чей вклад в популяризацию и
развитие футбола в районе бесценен.