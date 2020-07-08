Лето спорту в помощь!

Спартакиада дворовых команд между микрорайонами Гатчины проводится с 2012 года, по инициативе депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Русских. Она является муниципальным этапом всероссийского фестиваля.

В торжественной церемонии открытия Спартакиады приняли участие председатель районного спорткомитета Сергей Пименов, куратор проекта «Школьный спорт» в Гатчинском районе Антон Вересов, генеральный директор Федерации футбола Ленинградской области Сергей Галактионов. Они приветствовали участников Спартакиады, поблагодарили их за желание заниматься спортом в любых ситуациях, а также пожелали спортивных побед.

На пяти спортивных площадках города, начиная с 13 июля, участники дворовых команд из всех микрорайонов Гатчины будут тренироваться, а затем и соревноваться в стритболе, футболе и флорболе.

Тренеры будут заниматься с детьми каждым видом спорта три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) на протяжении двух недель. По итогам будут проводиться соревнования для определения победителей, которым вручат кубки, медали, грамоты, а также саженцы деревьев для посадки в своем микрорайоне. Посадка саженцев запланирована на 10 сентября – день открытия Лиги школьного спорта и будет проходить с участием победителей соревнований и ветеранов.

Первую тренировку по футболу на стадионе «Балтийский» провел для ребят тренер спортивной школы «Ленинградец» Артур Егиян.

В это же время на спортивной площадке Гатчинской школы № 2 состоялся турнир по баскетболу 3х3, который организовал и провел тренер Гатчинской ДЮСШ № 2 Сергей Юркевич. В турнире приняли участие мальчики и девочки из микрорайона Аэродром.

Еще одним знаковым событием стало вручение памятных подарков от Федерации футбола Ленинградской области, которые Сергей Галактионов передал заслуженным тренерам Гатчинского района Александру Кузнецову и Анатолию Снегиреву, чей вклад в популяризацию и развитие футбола в районе бесценен.



