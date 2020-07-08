Поздравление руководителей Гатчинского района с Днем семьи, любви и верности

В жизни каждого человека нет ничего важнее семьи: родителей и детей. В подрастающем поколении наше будущее, родители хранят память о нашем прошлом и воспитывают уважение к традициям. В основе этого праздника лежит наша главная национальная ценность: семейное счастье.

Все мы заем, что будущее страны – в тех семьях, где ценят, любят и уважают друг друга, бережно хранят традиции, передавая их из поколения в поколение.

Дружная и крепкая семья – не только великое счастье, но и огромный труд, награда за который – успешные и благополучные дети.

На гатчинской земле много достойных семей, воспитавших ни одно поколение замечательных и талантливых людей, патриотов родного края. Мы гордимся нашими молодыми специалистами.

Поддержка и укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенности, создание условий для улучшения демографической ситуации – приоритетные задачи работы органов местного самоуправления.

От всей души хочется пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и взаимопонимание, успешно претворялись в жизнь все намеченные планы! Крепкого вам здоровья и большого семейного счастья!

Глава г. Гатчины и Гатчинского района В.А.Филоненко

Глава администрации Гатчинского района Л.Н.Нещадим