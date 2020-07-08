Поздравление руководителей Гатчинского района с Днем семьи, любви и верности

В
жизни каждого человека нет ничего важнее семьи: родителей и детей. В
подрастающем поколении наше будущее, родители хранят память о нашем прошлом и
воспитывают уважение к традициям. В основе этого праздника лежит наша главная
национальная ценность: семейное счастье.
Все
мы заем, что будущее страны – в тех семьях, где ценят, любят и уважают друг
друга, бережно хранят традиции, передавая их из поколения в поколение.
Дружная
и крепкая семья – не только великое счастье, но и огромный труд, награда за
который – успешные и благополучные дети.
На гатчинской
земле много достойных семей, воспитавших ни одно поколение замечательных и
талантливых людей, патриотов родного края. Мы гордимся нашими молодыми
специалистами.
Поддержка
и укрепление института семьи, повышение ее социальной защищенности, создание
условий для улучшения демографической ситуации – приоритетные задачи работы
органов местного самоуправления.
От
всей души хочется пожелать, чтобы в ваших семьях всегда царили любовь и
взаимопонимание, успешно претворялись в жизнь все намеченные планы! Крепкого
вам здоровья и большого семейного счастья!
Глава г. Гатчины и Гатчинского района В.А.Филоненко
Глава
администрации Гатчинского района Л.Н.Нещадим