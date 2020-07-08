Вырицкое поселение требует комплексного подхода

Два последних года – прорывные в газификации Вырицы. После завершения объектов 2020 года объем газификации в поселке будет доведен до 40 %. Голубое топливо уже подключено к 1308 частным домам, и еще 670 получат такую возможность в самое ближайшее время.

В планах на 2021-2022 годы - проложить газопровод в границах улиц Огородникова, Ленина, Дарской, Щорса, проспекта Урицкого, Суворовского проспекта, а также в микрорайоне Поселок. Соответствующая заявка на предоставление субсидий в порядке дополнительного отбора подана в комитет по ТЭК Ленинградской области для включения в программу «Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области».

Вторая остановка в рамках рабочей поездки – злополучный аварийный дом № 6 на улице Пограничной. Дом будет расселен до конца текущего года. Новые квартиры получат 36 человек, зарегистрированных в шести квартирах. Сегодня администрация Вырицкого поселения подбирает для жильцов новое жилье. На эти цели в рамках региональной программы переселения граждан из аварийного фонда из бюджета Ленинградской области выделено почти 19 млн рублей. Все жильцы изъявили желание остаться жить в Вырице.

Всего в Вырицком поселении признаны аварийными и подлежащими расселению десять домов. По программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области во втором этапе 2020-2021 годы» принимают участие еще четыре многоквартирных дома по адресам: Коммунальный проспект, 30, Пильный проспект, 67, улица Жертв Революции, 4, улица Ульяновская, 19.

Также Людмила Нещадим осмотрела комплекс очистных сооружений в деревне Мины, который был введен в эксплуатацию в конце 1970-х годов. Несмотря на то, что комплексу уже более 40 лет, комиссия в составе представителей Роспотребнадзора и природоохранной прокуратуры в феврале 2020 года никаких нарушений не выявила.

Реконструкция очистных сооружений запланирована на 2025 – 2027 годы. В рамках концессионного соглашения компанией «Гатчинские коммунальные системы» на эти цели предусмотрено более 100 млн рублей.

- Приоритетных вопросов в Вырицком поселении много. Поселение активно газифицируется, но одновременно встает вопрос о синхронизации работ по благоустройству и восстановлению дорожного полотна там, где проходит газопровод. Важно, чтобы администрация поселения это делала своевременно, не усугубляя ситуацию. Расселение аварийного жилья во многом также зависит от местной власти.

В целом, Вырицкое поселение требует комплексного подхода, так как здесь постоянно присутствует ощущение неухоженности и неблагоустроенности. Это зона ответственности как местных депутатов, так и администрации и самих жителей. Объективно назрела необходимость переработки Правил благоустройства. Рассчитываю, что местные власти смогут разработать тот план развития территории, который позволит в определенные сроки изменить внешний вид Вырицы, - подвела итог Людмила Нещадим.