Вырицкое поселение требует комплексного подхода

Два последних года –
прорывные в газификации Вырицы. После завершения объектов 2020 года объем
газификации в поселке будет доведен до 40 %. Голубое топливо уже подключено к
1308 частным домам, и еще 670 получат такую возможность в самое ближайшее
время.
В планах на 2021-2022 годы
- проложить газопровод в границах улиц Огородникова, Ленина, Дарской, Щорса,
проспекта Урицкого, Суворовского проспекта, а также в микрорайоне Поселок.
Соответствующая заявка на предоставление субсидий в порядке дополнительного
отбора подана в комитет по ТЭК Ленинградской области для включения в программу
«Газификация Ленинградской области» государственной программы Ленинградской
области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и
инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской
области».
Вторая остановка в рамках
рабочей поездки – злополучный аварийный дом № 6 на улице Пограничной. Дом будет
расселен до конца текущего года. Новые квартиры получат 36 человек,
зарегистрированных в шести квартирах. Сегодня администрация Вырицкого поселения
подбирает для жильцов новое жилье. На эти цели в рамках региональной программы
переселения граждан из аварийного фонда из бюджета Ленинградской области
выделено почти 19 млн рублей. Все жильцы изъявили желание остаться жить в
Вырице.
Всего в Вырицком
поселении признаны аварийными и подлежащими расселению десять домов. По
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Ленинградской области во втором этапе 2020-2021 годы» принимают участие еще
четыре многоквартирных дома по адресам: Коммунальный проспект, 30, Пильный
проспект, 67, улица Жертв Революции, 4, улица Ульяновская, 19.
Также Людмила Нещадим
осмотрела комплекс очистных сооружений в деревне Мины, который был введен в
эксплуатацию в конце 1970-х годов. Несмотря на то, что комплексу уже более 40
лет, комиссия в составе представителей Роспотребнадзора и природоохранной
прокуратуры в феврале 2020 года никаких нарушений не выявила.
Реконструкция очистных
сооружений запланирована на 2025 – 2027 годы. В рамках концессионного
соглашения компанией «Гатчинские коммунальные системы» на эти цели
предусмотрено более 100 млн рублей.
- Приоритетных вопросов в
Вырицком поселении много. Поселение активно газифицируется, но одновременно
встает вопрос о синхронизации работ по благоустройству и восстановлению
дорожного полотна там, где проходит газопровод. Важно, чтобы администрация
поселения это делала своевременно, не усугубляя ситуацию. Расселение аварийного
жилья во многом также зависит от местной власти.
В целом, Вырицкое поселение требует комплексного подхода, так как здесь постоянно присутствует ощущение неухоженности и неблагоустроенности. Это зона ответственности как местных депутатов, так и администрации и самих жителей. Объективно назрела необходимость переработки Правил благоустройства. Рассчитываю, что местные власти смогут разработать тот план развития территории, который позволит в определенные сроки изменить внешний вид Вырицы, - подвела итог Людмила Нещадим.