Донцо очищено от мусора

Уборка проходила в два этапа. В первый выезд сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Ленинградской области совместно с представителями Калитинского сельского поселения и Управления МЧС России по Ленинградской области собрали порядка 17 куб. м отходов. Во второй выезд с помощью волонтеров Волосовского района было убрано еще 10 куб. м мусора.

Кюрлевский карьер расположен в границах памятника природы «Истоки реки Оредеж в урочище Донцо». Для снижения антропогенной нагрузки на памятник природы был ограничен съезд автомобилей с дороги общего пользования. В ближайшее время здесь также планируется установка ограждающих столбов и аншлагов.

Комитет по природным ресурсам Ленинградской области и ЛОГКУ «Ленобллес» призывает всех посетителей не нарушать режим особой охраны памятника природы.