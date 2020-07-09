Донцо очищено от мусора

Уборка
проходила в два этапа. В первый выезд сотрудники Дирекции особо охраняемых
природных территорий Ленинградской области совместно с представителями
Калитинского сельского поселения и Управления МЧС России по Ленинградской
области собрали порядка 17 куб. м отходов. Во второй выезд с помощью волонтеров
Волосовского района было убрано еще 10 куб. м мусора.
Кюрлевский
карьер расположен в границах памятника природы «Истоки реки Оредеж в урочище
Донцо». Для снижения антропогенной нагрузки на памятник природы был ограничен
съезд автомобилей с дороги общего пользования. В ближайшее время здесь также
планируется установка ограждающих столбов и аншлагов.
Комитет
по природным ресурсам Ленинградской области и ЛОГКУ «Ленобллес» призывает всех
посетителей не нарушать режим особой охраны памятника природы.