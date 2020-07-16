День области вместе с МФЦ

День области вместе с МФЦ

В преддверии празднования годовщины со дня образования Ленинградской области центры «Мои Документы» объявили онлайн-марафон.

Рубрики : Общество     16 Jul 2020

С 16 июля стартует конкурс на тему «Ленинградская область – моя малая Родина». Желающие могут прислать стихи и песни, заметки о путешествиях по региону, рисунки и фотографии любимых мест, видео. Самые интересные творческие работы будут опубликованы в социальных сетях МФЦ Ленинградской области, а авторы – отмечены памятными подарками.

Творческие работы принимаются по электронному адресу press@mfc47.ru до 30 июля. В письме нужно указать ФИО автора, район проживания, e-mail, телефон и профиль в Инстаграм или Вконтакте для отметки.

С 21 июля ежедневно будет проходить онлайн-викторина о регионе в социальных сетях на страницах областного МФЦ в Инстаграм и BКонтакте.

Напомним, празднование Дня Ленинградской области пройдет в этом году в каждом районе. Масштабное торжественное мероприятие проведут во Всеволожске в августе 2021 года.

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