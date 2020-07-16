День области вместе с МФЦ

С 16 июля стартует
конкурс на тему «Ленинградская область – моя малая Родина». Желающие могут
прислать стихи и песни, заметки о путешествиях по региону, рисунки и фотографии
любимых мест, видео. Самые интересные творческие работы будут опубликованы в
социальных сетях МФЦ Ленинградской области, а авторы – отмечены памятными
подарками.
Творческие работы
принимаются по электронному адресу press@mfc47.ru до 30 июля. В письме нужно
указать ФИО автора, район проживания, e-mail, телефон и профиль в Инстаграм или
Вконтакте для отметки.
С 21 июля ежедневно будет
проходить онлайн-викторина о регионе в социальных сетях на страницах областного
МФЦ в Инстаграм и BКонтакте.
Напомним, празднование
Дня Ленинградской области пройдет в этом году в каждом районе. Масштабное
торжественное мероприятие проведут во Всеволожске в августе 2021 года.