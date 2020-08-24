Производство в Ленинградской области растёт

По информации Петростата,
в Ленинградской области оборот розничной торговли в январе – июле 2020 года
составил 262,4 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2,6% больше, чем за
аналогичный период прошлого года.
Среднемесячная
номинальная начисленная заработная плата одного работника по итогам первого
полугодия составила 47198 рублей, рост – 2,5% к январю-июню 2019 года. Реальная
начисленная заработная плата и реальные денежные доходы населения, рассчитанные
с учетом индекса потребительских цен, сохраняются на уровне прошлого года.
Объем производства
продукции сельского хозяйства в Ленинградской области в январе-июле 2020 года
составил 41 млрд рублей, и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
увеличился на 0,8%.
В промышленности области
отмечается рост производства пищевых продуктов (на 9,7%), напитков (в 1,5
раза), текстильных изделий (на 20,2%) и одежды (на 5,2%), бумаги и бумажных
изделий (на 5,5%), химических веществ и химических продуктов (на 9%).