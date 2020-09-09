Начался ремонт бизнес-инкубатора в Тайцах

Начался ремонт бизнес-инкубатора в Тайцах

В бизнес-инкубаторе в посёлке Тайцы Гатчинского района начались работы по реконструкции.

Рубрики : Бизнес     09 Sep 2020

В этом году был заключён трёхлетний контракт с ООО «Стройотделсервис». В настоящий момент в здании бизнес-инкубатора осуществляются демонтаж конструкций и подготовительные работы.

В рамках реконструкции будут отремонтированы инженерные сети, кровля и фасад, проведено благоустройство прилегающей территории.

После реконструкции в здании смогут разместиться не менее 56 субъектов малого и среднего предпринимательства, на которых будет задействовано более 100 рабочих мест.

Реконструкция проводится в рамках государственной программы Ленинградской области «Стимулирование экономической активности Ленинградской области». Срок окончания работ - 2022 год.

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