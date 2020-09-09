Начался ремонт бизнес-инкубатора в Тайцах

В
этом году был заключён трёхлетний контракт с ООО «Стройотделсервис». В
настоящий момент в здании бизнес-инкубатора осуществляются демонтаж конструкций
и подготовительные работы.
В
рамках реконструкции будут отремонтированы инженерные сети, кровля и фасад,
проведено благоустройство прилегающей территории.
После
реконструкции в здании смогут разместиться не менее 56 субъектов малого и
среднего предпринимательства, на которых будет задействовано более 100 рабочих
мест.
Реконструкция
проводится в рамках государственной программы Ленинградской области
«Стимулирование экономической активности Ленинградской области». Срок окончания
работ - 2022 год.