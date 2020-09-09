Награды финансистам Гатчинского района

Благодарностью
губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в
финансовой системе Ленинградской области и высокий профессионализм награждена
Ирина Витальевна Киннер, главный инженер-администратор
программно-вычислительного комплекса и баз данных комитета финансов Гатчинского
муниципального района.
Благодарностью
Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и вклад в развитие финансовой системы Гатчинского
муниципального района награждена Алифтина Владимировна Савина, заместитель
председателя – начальника отдела учета, отчетности и казначейского исполнения
бюджета – главного бухгалтера Комитета финансов Гатчинского муниципального
района .
Почетной
грамотой Комитета финансов Ленинградской области за личный вклад в реализацию
финансовой политики Ленинградской области награждена Ирина Евгеньевна Платонова,
начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля и аудита
Комитета финансов Гатчинского муниципального района.
Благодарность
главы администрации Гатчинского муниципального района за многолетний
безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокое
профессиональное мастерство вручена Светлане Германовне Соколовой, главному
специалисту сектора сводной отчетности отдела учета, отчетности и казначейского
исполнения бюджета комитета финансов Гатчинского муниципального района и Тихомировой
Варваре Сергеевне, главному специалисту сектора планирования расходов отдела
бюджетной политики комитета финансов Гатчинского муниципального района.
Отдельные
слова благодарности за профессионализм звучали в адрес заместителя главы
администрации Гатчинского района по финансовой политике Ильи Носкова и
председателя комитета финансов Гатчинского района Любови Ореховой.
Любовь
Орехова также обратилась к коллегам со словами поздравления. И поблагодарила в
том числе за инициативу по созданию книги о финансистах в годы Великой
Отечественной войны, приуроченной 75-летию Победы.