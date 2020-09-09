Награды финансистам Гатчинского района

Благодарностью губернатора Ленинградской области за многолетний добросовестный труд в финансовой системе Ленинградской области и высокий профессионализм награждена Ирина Витальевна Киннер, главный инженер-администратор программно-вычислительного комплекса и баз данных комитета финансов Гатчинского муниципального района.

Благодарностью Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и вклад в развитие финансовой системы Гатчинского муниципального района награждена Алифтина Владимировна Савина, заместитель председателя – начальника отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета – главного бухгалтера Комитета финансов Гатчинского муниципального района .

​Почетной грамотой Комитета финансов Ленинградской области за личный вклад в реализацию финансовой политики Ленинградской области награждена Ирина Евгеньевна Платонова, начальник отдела внутреннего муниципального финансового контроля и аудита Комитета финансов Гатчинского муниципального района.

​Благодарность главы администрации Гатчинского муниципального района за многолетний безупречный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокое профессиональное мастерство вручена Светлане Германовне Соколовой, главному специалисту сектора сводной отчетности отдела учета, отчетности и казначейского исполнения бюджета комитета финансов Гатчинского муниципального района и Тихомировой Варваре Сергеевне, главному специалисту сектора планирования расходов отдела бюджетной политики комитета финансов Гатчинского муниципального района.

Отдельные слова благодарности за профессионализм звучали в адрес заместителя главы администрации Гатчинского района по финансовой политике Ильи Носкова и председателя комитета финансов Гатчинского района Любови Ореховой.

Любовь Орехова также обратилась к коллегам со словами поздравления. И поблагодарила в том числе за инициативу по созданию книги о финансистах в годы Великой Отечественной войны, приуроченной 75-летию Победы.