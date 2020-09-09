Об отключениях 10 сентября

В связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии:

с 10.00 до 17.00

Большеколпанское СП:

д. Большие Колпаны, ул. Дорожная, ДРСУ.

с 09:00 до 17:00

Сиверское ГП:

п. Сиверский, Комсомольский проспект.

с 09:00 до 16:00

Веревское СП:

д. Б. Верево,

д. М. Верево-ч/сектор,

д. Зайцево,

д. Дони,

д. Ижора,

д. Коммолово,

д. Бугры,

д. Романовка,

д. Пегелево.

с 10.00 до 18.00

Сусанинское СП:

п.ст. Владимирская, ул. Петровская, Городская,

п. Кобралово, ул. Юности,

«Березовая роща», СНТ «Виктория», сад-во «Железнодорожник»,

СНТ «Береза», сад-во «Строитель», СНТ «Прибой».

с 09.00 до 18.00

Пудомягское СП:

д. Корпикюля, ул. Центральная,

д. Антелево, ул. Центральная,

д. Пудомяги, ул. Речная

с 00.00 до 23.00 дважды на 30 минут

д. Пудомяги частично,

д. Вярлево.

с 10:00 до 18:00

Пудомягское СП:

массив Лукаши, «ПКС» Западное», стадион д.2