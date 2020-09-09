Об отключениях 10 сентября

В связи с
проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена
подача электроэнергии:
с 10.00 до 17.00
Большеколпанское
СП:
д. Большие
Колпаны, ул. Дорожная, ДРСУ.
с 09:00 до 17:00
Сиверское ГП:
п. Сиверский,
Комсомольский проспект.
с 09:00 до 16:00
Веревское СП:
д. Б. Верево,
д. М.
Верево-ч/сектор,
д. Зайцево,
д. Дони,
д. Ижора,
д. Коммолово,
д. Бугры,
д. Романовка,
д. Пегелево.
с 10.00 до 18.00
Сусанинское СП:
п.ст.
Владимирская, ул. Петровская, Городская,
п. Кобралово, ул.
Юности,
«Березовая роща»,
СНТ «Виктория», сад-во «Железнодорожник»,
СНТ «Береза»,
сад-во «Строитель», СНТ «Прибой».
с 09.00 до 18.00
Пудомягское СП:
д. Корпикюля, ул.
Центральная,
д. Антелево, ул.
Центральная,
д. Пудомяги, ул.
Речная
с 00.00 до 23.00
дважды на 30 минут
д. Пудомяги
частично,
д. Вярлево.
с 10:00 до 18:00
Пудомягское СП:
массив Лукаши,
«ПКС» Западное», стадион д.2