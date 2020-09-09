Ремонт на Соборной завершат в октябре

В
Гатчине продолжается реализация третьего этапа проекта благоустройства улицы
Соборной. В этом году должен преобразиться участок от улицы Карла Маркса до улицы
Горького.
Подрядчиком
на данном объекте является ООО «СК Возрождение». Глава администрации
Гатчинского района Людмила Нещадим в рамках выездного рабочего совещания выясняла,
почему проведение работ выбивается из утверждённого плана-графика. По имеющиеся
информации, из-за срыва сроков ремонта сетей водоснабжения, которым занимается
другой подрядчик, были отодвинуты сроки самого благоустройства.
В
настоящий момент ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения завершен, и «СК
Возрождение» приступила к работам по подготовке основания центральной
пешеходной зоны. Также ведется мощение гранитной плиткой. Закуплены малые
архитектурные формы, скамейки с подсветкой, деревья. Срок окончания работ –
октябрь 2020 года.
Проект
реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в
несколько этапов. В 2018 году именно эта территория была выбрана в числе
предложенных общественных зон для благоустройства.