Ремонт на Соборной завершат в октябре

В Гатчине продолжается реализация третьего этапа проекта благоустройства улицы Соборной. В этом году должен преобразиться участок от улицы Карла Маркса до улицы Горького.

Подрядчиком на данном объекте является ООО «СК Возрождение». Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим в рамках выездного рабочего совещания выясняла, почему проведение работ выбивается из утверждённого плана-графика. По имеющиеся информации, из-за срыва сроков ремонта сетей водоснабжения, которым занимается другой подрядчик, были отодвинуты сроки самого благоустройства.

В настоящий момент ремонт сетей водоснабжения и теплоснабжения завершен, и «СК Возрождение» приступила к работам по подготовке основания центральной пешеходной зоны. Также ведется мощение гранитной плиткой. Закуплены малые архитектурные формы, скамейки с подсветкой, деревья. Срок окончания работ – октябрь 2020 года.

Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в несколько этапов. В 2018 году именно эта территория была выбрана в числе предложенных общественных зон для благоустройства.